SPOT ON. Morgan: “Ik zou graag mijn katten willen bedanken”

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we elke week een beginnende artiest in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan Morgan.

Wie is Morgan?

Brusselaar Morgan is beatmaker, dj en producer van de Belgische rapformatie Le 77. Eerder werkte hij al samen met Peet, Blu Samu, Swing en Zwangere Guy. Hij ging onlangs solo en loste begin deze maand zijn debuut-EP ‘Fleurs Confinées’.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Morgan: “De liefde voor muziek is thuis met de paplepel ingegeven. Op mijn achttiende ben ik muziek beginnen te producen, onder impuls van een bevriende klasgenoot (Elvin Galland). Ik speelde toen al een beetje gitaar. Ik werd lid van een rapgroep, Alma One, waarvoor ik de muzikale productie en de stemopnames deed. Daarna kwam Le 77. Ik had wel nooit gedacht dat ik op een dag zanger zou worden.”

Waarmee onderscheid je je van de grijze massa?

“Ik denk dat muziek je persoonlijkheid uitstraalt: iedereen is anders, en uiteindelijk onderscheidt iedereen zich van elkaar met zijn/haar karakter.”

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

“Michel Legrand, Henri Salvador, Paradis en Miel de Montage.”

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

“‘Jardin d’Hiver’ van Henri Salvador.”

Welke eigen song zou je bestempelen als je ‘signature song’?

“‘Vivant’, omdat ik me volledig blootgeef. Er is geen filter tussen mezelf en de luisteraar. Ik vertaal al mijn verdriet en zachtaardigheid.”

Deze peeps verdienen een shout-out:

“Mijn ouders, mami, Poupapa, Papet, nounou, Rayan, Pierre, Patrick (Universal), Martin Gallone, Victor, Roemsha, de katten, Taïga… En iedereen die mij steunt op sociale media en mijn muziek beluistert. En dan vergeet ik nog veel mensen, sorry!”

Quentin Soenens