WTF. Gruwelijke beelden tonen hoe aal midden in de lucht uit buik van vogel barst (foto)

Vogels die in een glibberige aal een lekker hapje zien, denken in het vervolg beter twee keer na. Op een hallucinant en uniek beeld, vastgelegd door amauteurfotograaf Sam Davis, is te zien hoe een slangaal een weg vindt uit de maag van een reiger – midden in diens vlucht.

Het lijkt wel een scène uit een horrorfilm, maar de foto is wel degelijk echt. Ingenieur en amateurfotograaf Sam Davis drukte op het juiste moment op het knopje van zijn camera en kon de unieke gebeurtenis vastleggen aan de kust van de Amerikaanse staat Delaware. “Ik dacht eerst dat de aal in de nek van de reiger aan het bijten was”, zegt Davis aan LiveScience. “Pas toen ik de foto’s thuis aan het bewerken was, zag ik de ogen van de aal. Hij kwam er dus met zijn hoofd uit, en niet omgekeerd.”

De Amerikaanse blauwe reiger toont op het eerste zicht niet echt tekenen van ongemak terwijl de slangaal – een palingachtige – zijn buikwand perforeert. Dat bevestigt ook fotograaf Sam. “De reiger leek zich niet echt anders te gedragen”, klinkt het. “Hij zat gewoon in het water en vloog rond.” De beelden dateren al van 2011, maar Davis plaatste ze slechts recent op een website voor natuurfotografie

Een dodelijk avontuur?

Toch hadden sommige roofdieren al in de mot dat hen misschien een lekker hapje te wachten stond. Verschillende adelaars en vossen lagen op de loer om toe te slaan als de reiger of de aal het loodje zou leggen, zegt Davis. Maar deden ze dat ook?

John Pogonoski, een bioloog gespecialiseerd in vissen, stelt dat het onwaarschijnlijk is dat de aal het heeft overleefd. Die zou namelijk meteen terug in water moeten zijn terechtgekomen. De reiger daarentegen zou het weleens kunnen navertellen. “Het hangt ervan af hoe goed de wond is genezen en of die ontstoken is geraakt”, zegt Pogonoski aan LiveScience.

“Zeer zeldzame gebeurtenis”

Volgens Pogonoski komt het wel vaker voor dat slangalen proberen te ontsnappen uit de maag van hun roofdieren. Maar dat gebeurt wel meestal bij andere roofvissen, niet bij vogels. “Ik denk dat dit een zeer zeldzame gebeurtenis is”, klinkt het.

Bovendien geraken de slangalen ook meestal niet helemaal tot buiten wanneer ze uit de maag van hun roofvis proberen te kruipen. Dat doen ze overigens met de kracht van hun harde hoofd of staart. “Ze eindigen meestal in de lichaamsholte, het spierweefsel of de zwemblaas van het roofdier. Eenmaal gevangen, worden slangenalen vaak ‘gemummificeerd’ of ‘ingekapseld’ (opgesloten in een cyste) en sterven ze eerder dan te ontsnappen ‘, aldus Pogonoski.