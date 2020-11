Rolluiken plaatsen: Voordelen, soorten, zelf doen of laten doen

Maximale bescherming voor winkel en woning met rolluiken!

Oorspronkelijk gebruikt om winkels en schuren te beveiligen, hebben rolluiken langzamerhand hun weg gevonden naar huishoudelijk gebruik. Rolluiken zijn prachtig ontworpen om maximale bescherming te bieden, of je ze nu in je winkel, het magazijn of thuis laat plaatsen.

Beveiliging van je panden en dierbaren

Rolluiken zijn een economische manier om opslagruimten, fabrieken, magazijnen én woningen te beveiligen en je dierbaren te beschermen. Zo zijn aluminium rolluiken licht van gewicht, maar nog steeds erg sterk. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in handmatige en gemotoriseerde varianten tegen een betaalbare prijs. Rolluiken die voldoen aan beveiligings- en brandbeveiligingsniveaus op basis van standaardtesten en kwaliteitscontrole maken het moeilijker voor een inbreker om ze te doorbreken. De kosten van rolluiken plaatsen wegen absoluut niet op tegen de veiligheid die ze bieden.

Extra isolatie

Een ander voordeel van rolluiken plaatsen is de extra isolatie die ze kunnen bieden. Als je een magazijn of fabriek hebt met grote ingangen, dan is het voorkomen van warmteverlies essentieel. Elk stukje isolatie kan je geld besparen. Geïsoleerde rolluiken zitten boordevol isolerende stoffen die licht in gewicht maar zeer effectief zijn. Een goede isolatie zorgt ook voor een goede barrière en helpt bij het beheersen van tocht. Rolluiken plaatsen kan je stroomrekening helpen verlagen.

Elektrische rolluiken

Tegenwoordig kun je je elektrische rolluiken ontgrendelen vanaf je telefoon, kun je sensoren laten installeren die je rolluiken laten zakken als de zon ondergaat en zijn zelfs cosmetische ontwikkelingen mogelijk om ze weersbestendig te maken. Elektrische rolluiken kun je natuurlijk zelf plaatsen, maar het beste is om een vakman in te schakelen. Die ziet er op toe dat bijvoorbeeld de rolluikmotor goed is geïnstalleerd en dienovereenkomstig werkt. Een rolluikmotor maakt niet alleen het dagelijkse trekken aan de band overbodig, maar zorgt ook voor een optimale bescherming tegen zon, inbrekers en nieuwsgierige blikken.

Rolluiken plaatsen op bestaande ramen

Misschien vraag je je af of je rolluiken kan laten plaatsen op bestaande ramen. In bijna alle gevallen is het antwoord: ja. Het komt zeer zelden voor dat een venster moet worden vervangen. Een venster is veelal gemakkelijk los te maken van het raamkozijn en weer vast te maken, nadat de rolluiken voor de ramen zijn geplaatst. Mocht vervanging toch noodzakelijk zijn, dan kunnen de installateurs je helpen met het bedenken van een goede oplossing, zonder dat de kosten torenhoog oplopen. Maak vandaag nog contact voor een kosteloze opgave van de prijs!

Verschillende soorten rolluiken plaatsen

De hedendaagse rolluiken zijn zodanig ontworpen dat ze gemakkelijk passen bij de uitstraling van je huis of bedrijf. Je kunt kiezen uit verschillende typen rolluiken: opbouwrolluiken, inbouwrolluiken en voorzetrolluiken. Bij voorzetrolluiken is breken niet nodig omdat het aan de buitenkant van je venster wordt bevestigd. Bij inbouwrolluiken is dat wel het geval. Voorzetrolluiken voorzien je net als alle andere soorten rolluiken van alle gemakken zoals isolatie, zonwering, geluidswering en bovenal inbraakbeveiliging.

Zelf plaatsen van rolluiken

De gedachte om tijd en geld te besparen kan een belangrijke reden zijn voor het zelf plaatsen van rolluiken. Zeker wanneer je instructies bij de hand die de installatie nauwkeurig beschrijven. Het lijkt gemakkelijk om evenveel gaten in je rolluikgeleiders als in je muur te boren, nog een gat voor de elektromotor en vervolgens het rolluik aan je muur te bevestigen. Toch is het raadzaam een deskundige in te schakelen, omdat het een vrij specialistisch karwei is. Wanneer je niet zeker weet of je het allemaal zelf wilt doen, dan kun je een professionele installateur inhuren. Rolluiken plaatsen? Maak contact via Jaimy by Belfius voor een betrouwbare vakman en vraag gratis een offerte aan!