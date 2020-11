Restauratie gaat wéér fout: zie jij ook Donald Trump in dit “opgeknapte” beeldhouwwerk? (foto)

In Spanje is de restauratie van een kunstwerk alwéér fout gegaan. De professionele restauratoren vragen daarom nogmaals om strengere regels. De nieuwste mislukte opknapbeurt heeft een glimlachende vrouw veranderd in een aardappel, of volgens sommigen in Donald Trump.

Het is zeker niet de eerste keer dat een prachtig kunstwerk door amateurs helemaal naar de vaantjes wordt “gerestaureerd”. Na de beruchte ‘Monkey Christ’, het 16e-eeuwse beeld van Sint-Joris en de draak en de Maria-fresco van barokkunstenaar Bartolomé Esteban Murillo – om er maar enkele op te noemen -, is er nu ook ‘de aardappel van Palencia’ (foto hieronder).

Es fuerte como han hecho para llegar de esto 👇🏻 a eso 👉🏻🙀🙀🙀 pic.twitter.com/1QRh8IBhIe — Llanos Argudo (@llangarcia1) November 9, 2020

Het was lokale kunstschilder Antonio Guzmán Capel die de mislukte restauratie als eerste opmerkte. Hij nam zijn smartphone en plaatste de kiekjes op Facebook, waar de beelden meteen viraal ging. Het beeldhouwwerk in kwestie zou dateren van 1923 en siert de gevel van een bankgebouw in Palencia, een stad in het noorden van Spanje. Wat eerst een lieflijk glimlachende vrouw voorstelde, is nu een totaal onherkenbare figuur – een die zomaar uit het kleurpotlood van een driejarige lijkt gekropen.

“Trump is naar hier gekomen”

Geamuseerde Facebook-gebruikers zagen meteen een aardappel in het hernieuwde werk. De mislukking is dan ook ‘het aardappelhoofd van Palencia’ gedoopt. Anderen vinden dat de aardappel meer weg heeft van Amerikaans president Donald Trump. “Omdat hij binnenkort het Witte Huis moet verlaten is hij naar hier gekomen”, lacht iemand in een reactie op de post van Guzmán.

Het lachen is échte, professionele restauratoren allang vergaan. Als reactie op het nieuwe debacle maakte ACRE, de Spaanse beroepsvereniging van restauratoren en conservatoren, op Twitter duidelijk dat “dit GEEN professionele restauratie” is. Ze doen nogmaals een oproep om internationale criteria, die ook worden toegepast door het Spaanse Instituut voor Cultureel Erfgoed, na te leven.

Fernando Carrera, professor aan de Galicische school voor Conservatie en Restauratie van Cultureel Erfgoed, zegt dat volgens Spaanse de wet eender wie een restauratieproject aangaan. “Kan je je voorstellen dat zomaar iedereen iemand mag opereren?” maakt hij de vergelijking.

Om het aanzienlijke historisch erfgoed van Spanje te beschermen, zijn volgens de expert professionele restaurateurs dus erg belangrijk. Een deel van het probleem ligt echter bij het gebrek aan interesse van de beleidsmakers, klinkt het. “Sommige politici geven niks om erfgoed”, zegt Carrera. “We moeten de maatschappelijke aandacht naar dit probleem brengen, zodat mensen politici verkiezen die erfgoed op de agenda plaatsen.”