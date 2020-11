Kinderen vaker met coronavirus besmet dan eerst gedacht

Ook kinderen en jongeren ontsnappen niet aan het coronavirus, blijkt uit een studie van KU Leuven in samenwerking met gezondheidsinstituut Sciensano. Bij 362 leerlingen uit de Limburgse gemeenten Alken en Pelt werden bloedtesten afgenomen, en bij een kleine 10% onder hen werden antistoffen gemeten.

De gemeente Alken was tijdens de eerste golf een van de zwaarst getroffen plaatsen in België, in Pelt werd slechts een klein aantal besmettingen vastgesteld. Vraag was of dit verschil ook bij kinderen merkbaar is. Daarvoor namen de onderzoekers bloed- en speekselstalen af van 362 leerlingen, verspreid over 10 scholen, in de periode van 21 september tot en met 6 oktober.

Viruscirculatie

“De resultaten tonen aan dat kinderen toch meer vatbaar zijn voor het virus dan we oorspronkelijk dachten”, zegt vaccinologe Corinne Vandermeulen, die het onderzoek leidde. Het verschil in viruscirculatie tussen beide gemeentes is ook zichtbaar bij de kinderen: in Alken werden antistoffen gemeten bij 14,4% van de leerlingen, in Pelt slechts bij 4,4%. In Alken was er overigens nauwelijks verschil tussen het aantal besmettingen bij lagereschoolkinderen en jongeren in de eerste drie jaar van het secundair onderwijs.

Familie

Scholen lijken bovendien geen grote rol te hebben gespeeld in de verspreiding van het virus tijdens de eerste golf. Uit het onderzoek kwam naar boven dat de besmettingen van de kinderen vooral gebeurden via contacten met een besmette volwassene, binnen de eigen familie.

“Ook de kinderen blijven dus niet gespaard van het coronavirus, zeker op plaatsen met een hoge viruscirculatie, zoals in Alken het geval was. Wat wel geruststellend is, is dat de kinderen die een infectie hebben doorgemaakt niet ernstig ziek zijn geworden”, besluit Vandermeulen.