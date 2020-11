Dankzij Slow Laundry gaat je kleding een stuk langer mee

Ben jij net als velen druk in de weer om je kledingkast duurzamer te maken? Goed, want de kledingindustrie is een van de meest impactvolle op wereldschaal en jaarlijks belanden er heel wat kledingstukken op de vuilnisstapel. Hoog tijd dus om daar wat aan te doen en hoe klein je impact als consument ook is, door je keuzes kan je op lange termijn mee bepalen hoe de kledingindustrie er in de toekomst uit zal zien.

Uiteraard zijn er heel wat manieren om duurzamer met kleding om te gaan. Zo kan je ervoor kiezen om alleen nog bij ethische, duurzame merken te kopen en fast fashion links te laten liggen. Ook tweedehandskledij is een makkelijke en goedkopere manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Maar de duurzaamste optie is nog altijd geen extra kleding te kopen en eerst je eigen kledij af te dragen.

Slow Laundry

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want we weten allemaal dat kleding slijt. Je broek wordt dunner naarmate je hem vaker draagt en voor je het weet zit je bloes onder de vlekken en moet je ze de vuilnisbak ingooien. Toch zou Slow Laundry weleens de oplossing voor de meeste van je garderobeproblemen kunnen zijn. Door je kledij correct te wassen gaat de levensduur van je kleding namelijk sterk omhoog. Wij verzamelden alvast enkele tips.

Lees het label

Dit zou altijd de eerste stap van je wasproces moeten zijn. Elke stof vergt een andere aanpak en tenzij je een echte stoffenexpert bent, loont het de moeite om het label aandachtig te lezen. Daarop vind je namelijk de wasinstructies – zo vermijd je dat je wollen trui als een kindermaatje uit de wasmachine komt.

Was minder vaak

Je eerste reflex is misschien om een T-shirt na het dragen meteen in de wasmand te gooien en hetzelfde geldt voor jurken, broeken, truien… Denk daar volgende keer eens beter over na. De kans is groot dat het kledingstuk in kwestie na een keer dragen nog helemaal niet vies is of ruikt. Luchtjes krijg je er trouwens ook uit door je kledij even te verluchten in de tuin of bij het raam. Hoe minder vaak je je kleding wast, hoe langer die meegaat.

Kies je wasmiddel zorgvuldig uit

Niet alleen hoe je je kleding wast, maar ook waarmee is van belang. Kies voor een ecologisch wasmiddel (dat niet agressief is voor het milieu) in geconcentreerde vorm en in een recycleerbare verpakking. Er zijn tegenwoordig heel wat duurzame opties beschikbaar, dus je hebt geen excuus om voor een vervuilende variant te kiezen.