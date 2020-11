Belgische mental health app ‘MijnKwartier.be’ maakt furore op sociale media

De coronacrisis is niet makkelijk om te verwerken. Veel mensen geraken geïsoleerd van de buitenwereld, met alle (mentale) gevolgen van dien. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Belgische mental health app ‘MijnKwartier.be’ begin november een virale tsunami aan inschrijvingen over zich heen kreeg. Zelfs op de Amerikaanse verkiezingsdag trok de app miljoenen bezoekers uit de Verenigde Staten aan.

‘MijnKwartier.be’ is een online trainingsprogramma voor mentale veerkracht. Het biedt dagelijks vijftien minuten aan zelfzorg tegen angst, depressie, eenzaamheid, quarantainestress, coronastress en andere mentale struggles. De app start met een zelftest die beschikbaar is in vijf talen. Al vijftien miljoen deelnemers legden deze de gratis zelftest af.

Resultaten gaan viraal

Vooral jongeren delen hun resultaten nu viraal. Dit is een fenomeen dat we voor de COVID-19 crisis nooit zagen. In het verleden hielden mensen hun scores geheim, maar nu wordt de taboe – terecht – steeds meer doorbroken. Het succes van de app bleef niet onopgemerkt. Amerikaanse mediagiganten als FOX News en Newsweek speelden erop in, op de voet gevolgd door andere internationale mediakanalen. Bovenop de verhoogde toestroom via sociale media, resulteerde een challenge op TikTok in meer dan acht miljoen hits in alle vijf beschikbare talen.

Vijftien minuten per dag

Toch is de app niet nieuw. Het ‘MijnKwartier.be’-team werkt ondertussen al meer dan een decennium aan het verbeteren van het algoritme om mensen sneller, effectiever en duurzamer te helpen. Deelnemers gaan dagelijks vijftien minuten aan de slag met zelfreflectie of opdrachten die hen begeleiden om beter te leven en beter met uitdagingen om te gaan.

Traject voor coronacrisis

Resultaten tonen aan dat na het volgen van het programma stress (spanning, angst en depressiviteit) met 60 à 70% afneemt, terwijl levensvreugde in 21 dagen met gemiddeld meer dan 40% toeneemt. Uit het onderzoek van ‘MijnKwartier.be’ blijkt dat er een tiental heel specifieke klachten samenhangen met de coronacrisis. Daarom is er binnen het programma recent een nieuw COVID-19-traject uitgestippeld dat mensen begeleidt die zich eenzaam voelen of stress ondervinden door de quarantaine.

Ook de zorg verdient (mentale) aandacht

Daarnaast is er een tweede specifiek ‘HELDEN-traject’ om artsen, verpleegkundigen en hulpverleners na deze traumatische tweede golf een posttraumatische mentale reset te bezorgen. “We willen er ook zijn voor artsen, verpleegkundigen en anderen uit de zorgsector. Zij hebben maar al te vaak te maken met traumatische herinneringen. De nood aan schaalbare online hulpverlening is groot, en wij zijn daar klaar voor”, bevestigt Dr. Paul Koeck, de initiatiefnemer en auteur van dit mentale zelfzorgprogramma.

De zelftest kan je gratis afleggen op www.MijnKwartier.be.