In dit schattige vakantiepark brengen egels hun winterslaap door (video)

Kleine bonsaiboompjes, een minuscule schommelbank, minibloempotten en -lantaarnpalen… In het winterslaap-vakantiepark voor egels is alles klein, behalve de egels zelf.

De beestjes klauteren nieuwsgierig over het hek, om daarna hun kraaloogjes uit te kijken in hun woonwagentjes. Waar ze straks rustig kunnen gaan slapen, als alle eerste opwinding over hun nieuwe winterslaapplek is gezakt.

Bedreigde diersoort

In Groot Brittannië kunnen egels voortaan terecht in een gezellig vakantiepark om comfortabel hun winterslaap door te brengen. Maar waarom doen de Britten zoveel moeite om deze stekelige diertjes te verwennen? Natuurwetenschappers kwamen er tot de conclusie dat Britse egels binnen de twee jaar uitgestorven kunnen zijn. Sinds een paar maanden staat het kleine zoogdiertje dan ook op een speciale ’Rode Lijst voor Britse Zoogdieren’, waar ook de bever en meerkat deel van uitmaken.

Mini-Europa voor egels

Wanneer de egels hun jaarlijkse winterslaap houden, lopen ze nog meer risico te worden aangevallen door roofdieren of te bezwijken onder zware sneeuwval bijvoorbeeld. Met dit in het achterhoofd, heeft Parkdean Resorts het allereerste winterslaap-vakantiepark voor egels ontworpen. Het heeft met wat fantasie wel wat weg van Mini-Europa en er is zelfs dubbele beglazing in de woon- en slaapwagens, zodat de beestjes straks ongestoord kunnen rusten. Het doel van het aandoenlijke project is dan ook om deze kleine zoogdieren een veilige plek te geven om te overwinteren.

“We moeten nu de hoogste prioriteit geven aan het beschermen van egels, voordat het te laat is”, schrijft een woordvoerder van Parkdean Resorts op hun website. “Voor, tijdens en na de winterslaap moeten we veilige plekken creëren voor onze stekelige vrienden.” Het park moedigt daarom het hele land aan om zelf winterslaaphuizen in hun tuinen te maken, “om egels de hele winter veilig te houden”.

