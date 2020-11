Huis dat te koop staat, jaagt bezoekers stuipen op het lijf door DIT akelig detail (foto)

Een huis in Australië dat binnenkort geveild wordt, krijgt opvallend veel aandacht nadat enkele potentiële kopers het bezochten. In de slaapkamer hangt immers “griezelig” behangpapier aan een deur…

De bewuste woning is gelegen in Blackwood (Adelaide). Het huis heeft drie slaapkamers en een gigantische tuin. Het wordt beschreven als een koopje dat weliswaar gerenoveerd moet worden, maar nog erg veel mogelijkheden biedt.

Beschilderde deur

Het huis kreeg al heel wat bezoek van geïnteresseerde mensen, maar sommigen deden het in hun broek toen ze een van de drie slaapkamers binnengingen. Een dichtgemaakte deur werd daar immers op akelige wijze beschilderd. Er is een meisje te zien met een teddybeer in haar handen dat door de deur lijkt te wandelen.

Gemaakt door een van de dochters

Makelaar Peter Jeffrey van Harcourts Packham kreeg al heel wat vragen over het opvallende kunstwerk. “Het is gewoon een schilderij op het behangpapier. Er groeiden acht meisjes op in het huis en een van hen maakte dat. Het krijgt heel wat aandacht”, lezen we in Daily Mirror.

Griezelig

Er hangt nog geen prijskaartje vast aan het huis, dat onder de hamer gaat op 28 november. Heel wat mensen reageerden op Instagram op het “akelige” detail. “Ik weet niet of ik dit grappig of griezelig vind”, “Ze zouden het huis moeten platbranden, zo akelig” en “Nee, niet vandaag, Satan”, klinkt het onder meer.