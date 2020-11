Ella Leyers reageert op haatreacties: “Zo heftig!” (video)

Met haar 18 deelnames in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ heeft Ella Leyers een prachtprestatie neergezet. Toch krijgt de actrice naast lofbetuigingen ook heel wat bedenkelijke commentaren over zich heen. In een video leest ze enkele haatcomments voor.

Niemand deed ooit beter in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ dan Ella Leyers. Met haar 18 deelnames verbreekt ze het vorige record van VTM-journaliste Julie Colpaert (13 deelnames). De 32-jarige actrice is daar erg blij mee, ook al krijgt ze heel wat bagger over zich heen.

Startkapitaal van papa

In een YouTube-video leest ze zo enkele commentaren voor en reageert ze op haar manier. “Ella met de juiste achternaam en alle deuren gaan open. En nog aanbeden worden ook, plus nog startkapitaal genoeg van papa. Het leven kan toch mooi zijn, hé”, schreef iemand over haar. “Zo heftig!”, reageert Ella.

Opgezet spel

Anderen noemden haar een “simpele duif” of beweerden dat het programma “doorgestoken kaart en opgezet spel” is. De dochter van Jan Leyers laat het niet aan haar hart komen en lacht de kritiek weg.