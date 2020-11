Vijf puppy’s ontdekt op verlaten landweg in Lennik: “Wachten op telefoontje”

In een verlaten landweg in Lennik zijn maandagavond vijf puppy’s aangetroffen. Hoe en waarom de kleine Mechelse herders er terecht kwamen, weet voorlopig niemand. Dat ze er zijn achtergelaten lijkt de meest logische optie.



Het waren inspecteurs van de politiezone Pajottenland die maandagavond met de vijf pups aan de deur stonden van dierenopvangcentrum de Ark van Pollare.”De politie wist enkel te vertellen dat de pups door iemand zijn gevonden in een losweg in Lennik. De persoon die ze aantrof, kon niet vertellen in welk wegje”, vertelt Hans Lenvain van het opvangcentrum aan Het Nieuwsblad.

Vijf teefjes

Het gaat om Mechelse Herders, alle vijf teefjes van ongeveer drie maanden oud. Mogelijk zijn de honden in de buurt weggelopen of wie weet achtergelaten door een dief die berouw toonde. Maar met de klok die verder tikt, beseft Lenvain dat de kans vele malen groter is dat de pups er gedumpt zijn.

Dumpen onnodig

“Door iemand die geen tijd meer had om er voor te zorgen? Of er het geld niet meer voor had? Of door een fokker die geen erkenning heeft en dus nergens nog reclame kan maken en er niet van af raakt? Wie zal het zeggen”, zegt Lenvain. “Mocht het zo zijn, dan is het bijzonder jammer dat de dieren op die manier hun lot zijn overgelaten. Het is in onze regio totaal niet nodig om pups te dumpen. Dierenasiel Ninove neemt, in vele gevallen, pups gewoon gratis aan, net om het dumpen te vermijden. Ondanks alles blijven we gewoon hopen dat iemand ons belt dat hij zijn of haar dieren mist.”

In de misschien ijdele hoop toch nog de eigenaar of mogelijke getuigen te vinden, deelde de Ark enkele foto’s van de pup op Facebook. Het bericht werd op enkele uren tijd meer dan duizend keer gedeeld.