Ella Leyers over ‘De Slimste Mens’-kritiek: “Daar gaan mijn stekels van rechtstaan”

Dinsdagavond kwam er uiteindelijk toch een eind aan de zegereeks van Ella Leyers in De Slimste Mens. Met maar liefst achttien deelnames stelde ze het vorige record van 12 afleveringen heel wat scherper. Dat er verklaringen worden gezocht voor haar succes, begrijpt Ella niet.

Bijna een maand lang maakt actrice Ella Leyers het mooie weer in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Dinsdagavond botste Ella in de finale op de betere autokennis van Kim Van Oncen en toen was het gebeurd. Een duidelijk verraste Ella moest er even door presentator Erik Van Looy aan herinnerd worden dat ze in de finaleweken nog eens terugkomt.

“Ik was zo in het moment, dat ik dat oprecht even vergeten was. Maar 18 deelnames op rij, dat is méér dan voldoende. Ik berust daarin, want het moest ooit eens stoppen”, zegt Leyers aan VRT NWS.

“Alsof een intelligente vrouw in korte roze rok ongeloofwaardig is”

De 32-jarige actrice was na haar eerste recorddeelname het onderwerp van veel argwaan en kritiek. Er werd gefluisterd dat Ella te makkelijke vragen kreeg en het spel duidelijk doorgestoken kaart was. Ook van de artikels waarin haar succes verklaard werd door experts begrijpt Leyers niet veel.

“Ik ben zelf nogal verrast dat er experts worden bijgehaald, om mijn deelname te analyseren. Daar heb ik een dubbel gevoel bij”, zegt Ella, “alsof er een verklaring moet gezocht worden voor het feit dat een vrouw van begin de 30 het goed doet in een quiz? Alsof het onmogelijk of ongeloofwaardig is om als jonge vrouw in een korte roze rok intelligente dingen te zeggen? Daar gaan mijn stekels van rechtstaan” klinkt het oprecht.