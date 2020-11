Helft millennials met burn-out zoekt geen hulp

Een ruime meerderheid van de millennials met burn-out klachten (56%) zoekt helemaal geen hulp bij psychologen, artsen en/of familie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nederlandse Interpolis, uitgevoerd door Ipsos.

Uit het onderzoek bij 1.500 millennials blijkt dat 32% dusdanig vermoeid is en dat zij hierdoor 50 tot 100% minder goed functioneren dan normaal. Bijna drie op de tien van de jonge ondernemers tot 40 jaar met mentale klachten loopt hier al twee jaar of langer mee rond. Ook 35- tot en met 39-jarigen die geen ondernemer zijn, houden klachten vaak al minimaal twee jaar aan (25%).

Dagelijks leven

Een vijfde van de Nederlandse millennials ondervindt op dit moment zoveel hinder van mentale klachten dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. Vergelijkbare cijfers in 2018 (25%) en 2017 (19%) laten zien hoe hardnekkig het probleem is. Millennials blijven lang met deze klachten rondlopen en het gros zoekt geen hulp, zo laat het onderzoek zien. De meest voorkomende klachten zijn: niet tegen drukte/herrie kunnen, het gevoel altijd aan te staan, prikkelbaarheid, het gevoel van stress op werk of studie, zich emotioneel labiel voelen en het gevoel hebben grip te verliezen.

Gratis app

Het risico van geen hulp zoeken is dat klachten uiteindelijk verergeren en iemand een burn-out krijgt. Interpolis wil voorkomen dat mentale klachten uiteindelijk tot die fase evolueren en start met het testen van een nieuwe wetenschappelijke app. Deze Chiller-app helpt mensen burn-outklachten te herkennen en vroegtijdig tegen te gaan. De applicatie moet in oktober van dit jaar voor iedereen gratis beschikbaar zijn.

Mireille van den Boom, binnen Interpolis verantwoordelijk voor het domein Welbevinden, erkent het probleem. «Een leven leiden zonder stressklachten is onmogelijk. Het is part of life, het maakt je weerbaar en is soms ook niet erg. Wat we willen voorkomen is dat klachten erger en erger worden en mensen uiteindelijk maanden uit de roulatie zijn door een burn-out. Het onderzoek laat zien dat mensen vaak geen gebruik maken van bestaande interventies zoals hulp van familie, de huisarts of een psycholoog. Het is dan ook belangrijk om diensten te ontwikkelen die laagdrempelig zijn zodat er meer millennials zelfredzaam zijn of vroegtijdig hulp kunnen krijgen.»