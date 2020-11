Frituuruitbaatster Cindy springt tijdelijk bij in woonzorgcentrum

‘Een kleintje met mayonaise’ werd ‘een boterham met kaas’. Frituuruitbaatster Cindy Bostoen gooide het roer volledig om door het coronavirus. «Het is crisis in de zorg. Ik vind dat ik daar moet helpen.»

Cindy Bostoen moest haar frituur Thelma&Louise in Kortrijk sluiten tijdens de lockdown. «Na drie weken had ik het gehad», vertelt ze. «Ik had mijn frituur en huis gekuist. Ik wilde me nuttig maken.»

Cindy springt bij in de zorg

En dus haalde Cindy haar vorige liefde van onder het stof: de zorg. «Mijn echtgenote werkt als hoofdverpleegkundige in woonzorgcentrum Curando in Dentergem. Ze zei me dat ze wel hulp konden gebruiken.»

Eind oktober ging Cindy opnieuw in de zorg aan de slag, terwijl haar collega de frituur draaiende houdt.

Met haar diploma van zorgkundige en 11 jaar ervaring in het ziekenhuis van Waregem kon Cindy meteen alle taken opnemen. «In april verzorgde ik de mogelijk besmette bewoners. Vandaag draai ik mee op de gang zoals andere verpleegkundigen. Ik verzorg wonden, geef medicatie, meet de temperatuur, geef te eten…»

De collega’s van Cindy zijn maar al te blij met de hulp, toen in april én vandaag. «De vermoeidheid slaat toe bij het verzorgend personeel. Ze konden geen overuren opnemen. Sommigen vallen uit… Elke extra hulp geeft weer wat energie.»

Diploma en ervaring is niet nodig

Ook wie geen diploma en ervaring heeft, kan nu een traject als dat van Cindy volgen. Ben je tijdelijk werkloos, student, werkzoekend…? Dan kan je meteen tijdelijk aan de slag. Door de coronacrisis zijn er handen tekort in de zorg- en welzijnssector.

VDAB ziet steeds meer vraag ontstaan naar mensen die in zorginstellingen ondersteuning kunnen bieden, zonder dat ze de zorgende taken op zich nemen. Dan kunnen de ziekenhuizen en zorginstellingen ruimte maken om de zorgende taken aan de gespecialiseerde mensen over te laten.

Grote meerwaarde voor de sector

Enkele voorbeelden van tijdelijke jobs waarnaar momenteel veel vraag is? Maaltijden rondbrengen, het ontsmetten van materieel, ondersteuning bij het onthaal en de telefonische dienstverlening, bewoners en patiënten animeren, enzovoort… Elke hulp betekent een enorme meerwaarde voor de sector.

Wil je helpen? Check je motivatie en surf naar www.vdab.be/helpindezorg