Tsjech omzeilt avondklok dankzij dit bijzonder stuk speelgoed

Een man in de Tsjechische stad Ceske Budejovice maakte zich vorige week schuldig aan het overtreden van de avondklok. Dat deed hij op een opmerkelijke manier, waardoor hij er vanaf kwam met waarschuwing.

Sinds woensdag is er in Tsjechië een avondklok van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Tsjech probeerde deze regel te omzeilen door een pluchen speelgoed hond ‘uit te laten’, zodat hij toch nog naar buiten kon na 21.00 uur ’s avonds.

Betrapt

Sinds er een avondklok van kracht is in het land, moeten de inwoners van Tsjechië tussen 21.00 uur en 05.00 uur thuisblijven. Even de hond uitlaten mag wel.

Een cameraploeg volgde twee agenten tijdens hun patrouille op de eerste avond dat de avondklok van kracht was. Toen ze de man met de pluche hond door de verlaten stad zagen lopen, reageerden zij verbaasd. De Tsjech had de ‘hond’ vastgemaakt aan een geïmproviseerde hondenriem. “Ik laat alleen mijn hond uit, ik doe niets illegaals”, zei de man tegen de agenten. Een boete kreeg hij niet. Nadat de man zich gelegitimeerd had, kon hij naar huis met enkel een waarschuwing.

Noodtoestand

Net als België kampt Tsjechië met veel besmettingen. De noodtoestand is er op 5 oktober afgekondigd. Restaurants en scholen werden eerder al gesloten en op de meeste plaatsen is het dragen van mondmaskers verplicht.

Bron: Metro Nederland