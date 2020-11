Shana maakte niet meteen de beste indruk bij Junior Planckaert: “Ik dacht: ‘Zo arrogant!'”

De hele familie Planckaert slaakte een opluchting toen zoonlief Junior in mei eindelijk met een lief naar huis kwam. Juniors nieuwe vriendin Shana was naar eigen zeggen vroeger een grijze muis, maar krijgt nu elke zondagavond bijna twee miljoen paar ogen op haar gericht. In een dubbelinterview in Humo vertellen de tortelduifjes over hun liefdesparcours.

“Het immense succes van ‘Château Planckaert’ hadden we niet verwacht, want ‘De

Planckaerts’ haalde destijds ongeveer 900.000 kijkers. We hebben natuurlijk het geluk dat we op Eén zitten, de grootste zender van het land. Dat we zo goed scoren, komt volgens mij doordat veel kijkers in coronatijden de familiale sfeer missen, en ‘Château Planckaert’ is daarvan doordrenkt”, zegt Junior over de spectaculaire kijkcijfers voor het kasteelavontuur van zijn familie in Humo.

Die kijkers zagen ook hoe 28-jarige zoon van Eddy Planckaert in ‘Château Planckaert’ wekenlang de grappen en grollen van zijn familie over zijn saaie liefdesleven moest ondergaan. Tot hij plots dan toch wel een lief gevonden had. De 27-jarige Shana Goossens uit Vilvoorde mocht bij haar entree in de familie meteen kennismaken met de Planckaert-humor. “Ik vond dat glas rosé met azijn geweldig”, klinkt het. “Ik voelde me direct aanvaard.”

Ik dacht: “Zo arrogant!”

De tortelduifjes leerden elkaar kennen tijdens de eerste coronalockdown. “Op

Instagram zag ik Shana in het lijstje ‘voorgestelde vrienden’ staan, en ik heb haar toegevoegd”, legt Junior uit. “Maar we hebben geen énkele gemeenschappelijke vriend. Het is nog altijd een mysterie hoe het komt dat ik op zijn tijdlijn ben verschenen (lacht)”, reageert Shana.

“Normaal gezien voeg ik geen mannen toe die ik niet ken, maar ik had zijn profiel eens bekeken en hij is helemaal mijn type. Uit zijn foto’s kon ik afleiden dat hij een spontane jongen is die graag plezier maakt. Ik heb hem meteen een bericht gestuurd”, aldus Shana. “‘Ken ik u!’ – met een uitroepteken in plaats van een vraagteken. Ik dacht: zo arrogant!”, zegt Junior eerlijk.

“Ik weet dat ik vaak zo overkom, maar ik wilde gewoon weten waarom hij mij als vriend had toegevoegd. Junior antwoordde: ‘We kennen elkaar niet, maar daar kunnen we snel

verandering in brengen.’ Algauw zaten we elkaar van ’s ochtends vroeg tot een gat in de nacht berichten te sturen, wéken aan een stuk”, zegt Shana. En dat schepte volgens Junior een band: “Normaal spreek je meteen af, nu hebben we eerst acht weken lang ge-sms’t. Daardoor hadden we het gevoel dat we elkaar al superlang kenden toen we elkaar eindelijk zagen.”

Geen media-aandacht

Shana kende Junior naar eigen zeggen “totáál niet”, en Junior vindt dat een pluspunt. “Ik wist ook niet dat zijn vader een ex-wielerkampioen is. Zijn familienaam deed bij mij geen belletje rinkelen: ik was 9 en dus iets te jong om ‘De Planckaerts’ bewust te volgen. Ik speelde als kind ook liever buiten dan voor de buis te hangen.”

Shana doet dus zeker geen gooi naar beroemdheid met haar liefdeskeuze, integendeel zelfs. “Vóór mensen wisten dat ik met Junior samen was, was ik een grijze muis die het liefst van al met een hoodie en een koptelefoon op straat liep. Mijn naam werd al in de pers gelekt nog vóór ik in ‘Château Planckaert’ te zien was. Zelf had ik het liever stil gehouden, dan had ik nog een paar weken rust. Maar toen bekend werd dat Junior samen was met een zekere Shana Goossens uit Vilvoorde, ontplofte mijn gsm.”

“Ik hoop dat het binnenkort wat rustiger wordt”, gaat ze verder. “Ik ben met Junior samen omdat ik hem graag zie, niet omdat ik media-aandacht wil.” Toch wordt Shana nu bijna elke zondag door camera’s gevolgd. “Junior heeft me nooit gepusht, op een bepaald moment zei ik zelf: ‘Oké, ik ben er klaar voor.’ Maar er is nog een verschil tussen denken dat je er klaar voor bent, en het ook echt zijn. Had ik op voorhand geweten dat

hij zo bekend is, dan was ik gaan lopen. Als BV heeft hij wellicht tien vrouwen aan elke vinger, zou je denken.”

“Wie zijn al die vrouwen?”

Met die populariteit van Junior moest Shana wel leren omgaan. “Ik zou zelf nooit bij pakweg Roel Vanderstukken hartjes of vlammetjes onder z’n foto’s posten, ook al vind ik hem een knappe gast: ik kén hem niet. In het begin had ik het er wel moeilijk mee: wie zijn die vrouwen? Sommigen sturen Junior wel érg veel berichten, terwijl ze hem alleen van de televisie kennen. Hij reageert daar gelukkig niet op.”

Het is alvast menens tussen de twee. “Junior heeft me in het begin gewaarschuwd: ‘Ik heb mijn leven in de Ardennen, en misschien ook in Frankrijk. Als je het niet ziet zitten om te verhuizen, dan beginnen we er beter niet aan.’ Ik heb geantwoord: ‘Ik zal je volgen, zolang het maar naar een plek is waar jij gelukkig bent.’ Hij heeft wel één voorwaarde gekregen: mijn paard moet mee kunnen. Maar ik ga hem niet wegrukken uit zijn familie: ze hebben zó’n mooie band.”