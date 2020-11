Herman Brusselmans nog smoorverliefd op Lena, maar er is iets dat tegenzit: “Een hele teleurstelling”

Op de relatie van Herman Brusselmans en zijn drieëndertig jaar jongere vriendin Lena werd aanvankelijk kritisch gereageerd, maar zijn na vijf jaar nog heel gelukkig. “We zijn nog steeds smoorverliefd. Op het puberale af”, klinkt het in Story. Alleen hun kinderwens blijft onvervuld, en dat is een teleurstelling.

“Wie had gedacht dat de grote liefde me nog zou overkomen, zegt schrijver Herman Brusselmans over zijn Nederlandse vriendin Lena. “Na mijn relatie met Melissa was ik 57. Mijn vader is na het overlijden van mijn moeder alleen gebleven. Ik dacht: mijn tijd is ook gepasseerd. Ondertussen weet ik dat er geen leeftijd op liefde staat”, klinkt het in Story.

En of ze nog verliefd zijn: “Smoorverliefd”, zegt Herman. Op het puberale af.” “Ja, we kunnen elkaar nog steeds giechelend van geluk aankijken”, vult Lena aan. “Als twee twintigers”, aldus Herman. “Waarmee de leeftijdskloof van 33 jaar meteen vakkundig wordt gedicht. Daar kan je ons niet op pakken. Net zomin als op het verschil in levenservaring. Lena heeft al veel meegemaakt.”

“Het is nu of nooit”

Het koppel maakt geen geheim van hun kinderwens. Hoewel Lena al voor Herman gestopt was met anticonceptie “omdat het gewoon troep is”, is ze nog nooit zwanger geworden. Ook met Herman wil het niet lukken, al is een kindje voor hem “heel welkom”. “Herman zei ook al heel vroeg dat hij een kind van me wilde”, zegt Lena. “Herman zou een geweldige vader zijn, dat weet ik wel zeker. Eén keer dachten we dat het prijs was. Achteraf was dat zo’n teleurstelling… We laten de natuur haar gang gaan. Het is nu of nooit.”

Als de natuur het niet wil, dan is het uiteindelijk ook maar zo, lijkt Lena te suggereren. “Eigenlijk moeten Herman en ik ons allebei laten onderzoeken Sinds mijn dertiende kamp ik met een auto-immuunziekte. We zijn er ook niet zo mee bezig. Onder ons tweetjes zijn we ook héél gelukkig”, besluiten ze.