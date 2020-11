Dit is waarom de vonk niet oversloeg bij ‘Boer zkt Vrouw’-Dries en Melissa: “Wil het risico niet nemen”

Als we op de vakantiebeelden van gisterenavond mogen afgaan, was het een spetterend seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. Bij maar liefst vijf van de zes boeren schoot Cupido raak, maar bij paardenpensionhouder Dries waren zijn pijlen op. In Dag Allemaal en Story legt Dries uit waarom de vonk niet oversloeg.

Het was een melige bedoening in de voorlaatste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’. Bij boerin Veerle en haar uitverkorene Thibaut werd er hevig gesmakt, en boer Tristan vond dan toch bevestiging in de lippen van zijn Lukas. Ook perenboer David, boer Frits en varkensboer Bart deelden hun speeksel met hun respectievelijke liefdeskeuzes Sarah, Hanne en Céline.

Een absoluut record dus voor het datingprogramma, dat volgende week nog duidelijk zal maken hoeveel van die tortelduifjes ook in het nest blijven. Enkel bij boer Dries en zijn Melissa bleef het droog. Van verliefdheid is er wat hem betreft dan ook nog geen sprake, zegt de 32-jarige paardenpensionhouder in Story.

“Ik wilde niets forceren”

Dries heeft naar eigen zeggen wel een heel goed gevoel bij Melissa, maar wil vooral voorzichtig zijn. “We hebben niet gekust, want het gevoel was er niet bij mij. Ik vind het dan zeer ongepast om zoiets te forceren”, klinkt het in Dag Allemaal. “Ik wilde het risico niet nemen om dan een paar weken later te moeten zeggen dat ik een relatie toch niet zie zitten. Ik denk dat ik het goed heb aangepakt, dus.”

De boer kan moeilijk de vinger leggen op de oorzaak van het gebrek aan romantiek. “Die gevoelens zijn er of niet hè. Die moeten recht uit je hart komen. Bij mij heeft zoiets vaak ook wat tijd nodig, dat moet kunnen groeien”, zegt hij in Story. Zelfs een romantische slow kon de vonk niet doen overslaan. “Dat was een heel intens moment en bezorgde me een fijn gevoel, maar ook niet meer dan dat. En ja, we sliepen in één bed, maar wel ieder netjes aan zijn kant. Ik was al blij dat ik niet op de zetel moest liggen (lacht).”

Melissa: “Ben ook voor voorzichtige aanpak”

Dries beseft dat Melissa wel heel verliefd op hem is, en dat gaf voor hem ook de doorslag om voor haar te kiezen in plaats van voor Céline. “Zij is verliefd op mij, ja, en wil er echt voor gaan. Maar ik heb dat wat afgeblokt. Het was gewoon te vroeg. Dat heb ik haar ook duidelijk gezegd en ze heeft dat goed opgenomen.”

De 36-jarige Melissa, die op beeld nochtans smoorverliefd leek, zegt in Dag Allemaal “ook voor de voorzichtige aanpak te zijn. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij mij zou kiezen om op weekend te gaan. Dries en ik hebben tijdens ‘Boer Zkt. Vrouw’ een stevige basis gelegd. Of het al dan niet iets wordt, valt af te wachten, maar ’n mooie vriendschap is er sowieso al. Dat is dan toch al dat. (lachje)”

Andere geïnteresseerden welkom

Ook Dries ziet in Melissa een goede vriendin, maar wil een relatie zeker nog een kans geven. “Tussen Melissa en mij is er momenteel vooral een vriendschappelijke klik, maar ik wil haar wel echt beter leren kennen. Zonder camera’s in de buurt. Of het nu iets wordt tussen ons of niet: een goede vriendin heb ik er alleszins bij”, klinkt het in Story.

Al blijft de deur voor andere geïnteresseerden op een kier staan, zo laat Dries uitschijnen. “Ik krijg in elk geval heel wat vriendschapsverzoeken en berichten van vrouwen. De aandacht is er dus. Wie weet waarvoor die nog van pas kan komen…”