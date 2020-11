Rapper dringt Neverland-domein van Michael Jackson binnen voor clipopname (video)

De onbekende Amerikaanse rapper Daeshard is de jongste dagen in opspraak gekomen door een merkwaardige stunt. Daeshard zou Neverland, het wereldberoemde domein dat van 1988 tot 2005 eigendom was van de inmiddels overleden popster Michael Jackson, binnengeglipt zijn om stiekem beelden te maken voor een videoclip.

Toevallig zijn fans van Michael Jackson op de onlangs verschenen muziekvideo van Daeshard gestuit, waarna ze aan de alarmbel trokken. Niemand zou ooit groen licht geven voor deze opnames, redeneerden ze.

En ze hadden gelijk, want volgens eigenaar Colony Capital had de security de filmcrew en Daeshard betrapt op verboden terrein, waarna ze verzocht werden om het domein te verlaten en het beeldmateriaal te wissen. Dat laatste is duidelijk niet gebeurd. Daeshard houdt tegenover TMZ vol dat hij wel degelijk toestemming heeft gekregen om het domein te betreden.