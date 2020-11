Piek van tweede coronagolf ligt achter ons: “De curve lijkt gebroken”

Volgens het wetenschapsinstituut Sciensano ligt de piek van de tweede coronagolf achter ons. Sinds 3 november daalt het aantal besmettingen en hospitalisaties.

Het lijkt er op dat de piek van het aantal ziekenhuisopnames op 3 november lag. Dat heeft viroloog Yves Van Laethem gezegd op de persconferentie van Sciensano. Zowel het aantal besmettingen als het aantal hospitalisaties vertraagt op dit moment.

“Op 3 november werd een record van 879 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Zondag waren dat er 400, of de helft minder”, zei Van Laethem. “De curve lijkt gebroken.”

Aantal bezette bedden blijven onder maximum

Het aantal infecties en ziekenhuisopnames blijft dalen in België, ook al neemt het aantal bezette bedden op de intensive care licht toe. “We kunnen echter verwachten dat dit cijfer in de loop van de week een hoogtepunt zal bereiken en onder de 1.500 patiënten zal blijven”, aldus de woordvoerder. “Het is veel, het is meer dan de eerste golf, maar gelukkig onder de maximale capaciteit die voor deze patiënten was gepland.”