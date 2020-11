Enkele Republikeinse felicitaties druppelen binnen voor Joe Biden

Na de Democraten feliciteren ook enkele Republikeinen Joe Biden met zijn overwinning. Onder meer Mitt Romney en Jeb Bush stuurden Biden al gelukwensen. Toch blijft het erg stil bij de Republikeinen, terwijl partijgenoot Donald Trump er nog niet aan denkt om zijn nederlaag toe te geven.

Senator Mitt Romney en zijn vrouw feliciteren Biden en verkozen vicepresident Kamala Harris met de overwinning. “We kennen hen allebei als mensen van goede wil en een met een bewonderenswaardig karakter. We bidden dat God hen mag zegenen de komende dagen en jaren”, aldus de senator van Utah.

Ann and I extend our congratulations to President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. We know both of them as people of good will and admirable character. We pray that God may bless them in the days and years ahead.

— Mitt Romney (@MittRomney) November 7, 2020