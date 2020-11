BIZAR. Puzzels in Nederland geraken uit voorraad door corona

Heel Nederland is aan het puzzelen geslagen, lijkt het wel. Er zijn dit jaar zelfs al zoveel legpuzzels voor volwassenen verkocht dat de voorraad dreigt op te geraken. Dat meldt spellenproducent Ravensburger. “Het is alle hens aan dek”, zegt een woordvoerder.

Veel mensen moeten zich thuis vermaken vanwege de coronapandemie en de maatregelen die daaraan gekoppeld worden, puzzelen is dus een ideale bezigheid.

“We hebben tot nu toe dit jaar al twee keer zoveel puzzels verkocht als normaal”, meldt Ravensburger. “En het echte puzzelseizoen moet nog beginnen.” De maanden november, december en januari zijn topmaanden voor legpuzzels.

Puzzels met kerstthema

Volgens de woordvoerder hebben de meeste winkels nog wel een voorraad, maar als er ook komende weken meer verkocht wordt dan normaal, kan die voorraad snel op zijn. “We zijn op dit moment bezig de staande bestellingen te leveren. Het maken van eventuele extra bestellingen gaat ons niet lukken.”

Ook een woordvoerder van Koninklijke Jumbo zegt dat er mogelijk puzzeltekorten ontstaan. “We hebben de productie dit jaar al flink opgeschaald. Toch verkochten we in april al puzzels met een Kerstthema, omdat het zo hard ging. We kunnen momenteel vaak minder puzzels leveren dan een winkel aanvraagt.”

“Puzzelen is hip”

Ravensburger produceert puzzels in Duitsland en Tsjechië, en verkopen die aan winkels over de hele wereld. “Wij merken dat puzzels overal in de schijnwerpers staan. Wereldwijd is onze verkoop meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Ik denk dat het komt doordat mensen veel meer binnen zitten: puzzelen is natuurlijk echt een binnenactiviteit.”

Ook de woordvoerder van Koninklijke Jumbo zoekt de verklaring in de pandemie: “Ik merk het ook in mijn eigen omgeving: allerlei vrienden zetten foto’s van puzzels op Instagram. Puzzelen is hip.”