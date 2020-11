In deze landen wonen de meeste “buitenlanders”

Er bestaat binnen Europa een groot verschil tussen de verschillende landen wat betreft het percentage aantal inwoners van buitenlandse komaf. In sommige landen is het niet meer dan 2% in tegenstelling tot bijna de helft ergens anders. De nieuwste cijfers van de OESO tonen grote verschillen.

Van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn 37 ontwikkelde landen lid. In Mexico, Polen, Japan en Zuid-Korea is maximaal 2,2 procent van de mensen in een ander land geboren. Aan de andere kant van het spectrum staat internationaal georiënteerde landen als Luxemburg en Zwitserland. In Luxemburg is zelfs 47,3 procent van de inwoners niet-Luxemburgs. Hoewel dat niet zo wordt verklaard, lijkt ons dat dankzij het milde fiscale klimaat.

Opvallend: landen als Frankrijk en de VS zitten onder het OESO-gemiddelde van 13,8 procent. En België? Ook hier wonen relatief weinig mensen die in een ander land geboren zijn. We zitten met zo’n 12,7 procent van de bevolking die in het buitenland zijn geboren, zowat net onder Frankrijk.