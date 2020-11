Yanina Wickmayer onthult geslacht van haar baby (foto)

Tennisspeelster Yanina Wickmayer heeft op Instagram het geslacht van haar kindje verklapt.

Vorige week kondigde Yanina Wickmayer (31) en haar man Jérôme Vanderzijl (32) aan dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Nu kent ze ook het geslacht van de baby. Het blijkt een meisje te zijn. “Babygirl!”, klinkt het enthousiast op Instagram.

Bijzondere uitgerekende datum

Haar dochtertje is uitgerekend op 25 april, een heel speciale datum voor Yanina. “Mijn mama is nu meer dan 20 jaar geleden gestorven op 25 april. Dus toen de gynaecoloog ons de datum vertelde, was dat een bijzonder moment. Ik geloof niet dat zoiets toeval is. Het geeft me nog meer het gevoel dat dit juist is en dat het zo moest zijn”, vertelde ze onlangs in Sportweekend.

Dit bericht bekijken op Instagram What do you guys think? Boy or girl?❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Yanina Wickmayer (@yaninawickmayer) op 5 Nov 2020 om 1:13 (PST)