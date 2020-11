Biden belooft “president te zijn van alle Amerikanen”

“Amerika, ik ben vereerd dat jullie me hebben gekozen om ons grootse land te leiden. Het werk dat voor ons ligt, zal zwaar zijn, maar ik beloof jullie dit: ik zal een president zijn voor alle Amerikanen, of je nu voor mij gestemd hebt of niet.” Zo luidt de eerste reactie van de Democraat Joe Biden, nu hij door de Amerikaanse media is uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen.

JoeBiden, die er zijn derde presidentscampagne heeft opzitten, verklaarde in een mededeling dat de campagne nu voorbij is. “Geconfronteerd met ongeziene hindernissen, heeft een recordaantal Amerikanen gestemd. Dat toont opnieuw dat de democratie diep in het hart van Amerika zit”, zei de Democraat.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

