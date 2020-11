Amazon Prime Video helpt je de donkere winter door te komen

In dit bizarre jaar waar seizoenen in een coronamist lijken voorbij te glijden is de winter alweer in aantocht. Binnenkort is het enige Stravarecord dat nog gebroken wordt de afstand tussen zetel en koelkast. Met Amazon Prime Video kan je de nakende donkere maanden wat aangenamer maken met een bijzonder uitgebreid aanbod aan kwaliteitsvol entertainment.

Nieuwe leden kunnen genieten van een gratis proefperiode van 30 dagen. Vervolgens kost een abonnement maandelijkse amper 2,99 euro. Naast de grote exclusieve content, zijn er ook andere extra’s om rekening mee te houden.

Topcatalogus van Prime Video

Voor een relatief nieuw platform kan Amazon Prime Video pronken met een catalogus vol topseries en -films. Een week geleden werd de nieuwe Borat-film nog exclusief op Amazon geplaatst.

Vooral op het vlak van series kan Amazon zeker wedijveren met grote broer Netflix. Of wat dacht je van ‘Star Trek: Picard’, ‘The Expanse’, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, ‘The Man in the High Castle’ en ‘Fleabag’?

En het kan zeker tippen aan de catalogus van Disney Plus, die pas in september in België gelanceerd werd.

Amazon Prime is meer dan video

Opmerkelijk is dat Amazon Prime meer is dan enkel genieten van het onbeperkt streamen van duizenden films en tv-series. De streamingsdienst is in principe een gratis extraatje van het Prime-abonnement. Met Prime krijg je toegang tot gratis en snelle levering van bestellingen, gratis games en in-game items via Twitch Prime, toegang tot cloudopslagdienst Amazon Photos en dertig minuten eerder toegang tot de Prime Lightning Deals.

Je kan meteen ook boeken lenen uit een aanbod van meer dan 500.000 titels via de uitleenbibliotheek voor Kindle-bezitters. Sinds december 2019 kan je bovendien genieten van 20 live en exclusieve Premier League-wedstrijden.

Probeer nu 30 dagen lang gratis Prime Video van Amazon uit!