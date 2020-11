SPOT ON. Hoofdstroom: “Wat me typeert? De dramatische ongemakkelijkheid van m’n bindteksten”

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we elke week een beginnende artiest in de schijnwerpers. Hoofdstroom mag de spits afbijten.

Wie is Hoofdstroom?

Hoofdstroom is de alias van Edward Huyghe, een 27-jarige zanger en gitarist uit het Gentse. De naam is een knipoog naar zijn voorzichtige en soms vergeefse pogingen om aan de mainstream te ontsnappen. Het resultaat is een eigenwijze mix van folk en indie met hier en daar een vleugje hiphop.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Huyghe: «Mijn eerste volwaardige nummers schreef ik toen ik een zestienjarige romantische ziel was. Sindsdien zijn m’n nummers sterk geëvolueerd, al moet ik zeggen dat die vroegste creaties – naar mijn bescheiden mening – nog altijd hun waarde hebben.»

«Een persoonlijk struikelblok waar ik (nog steeds) mee worstel is m’n totaal gebrek aan podiumdrang. Het is niet zozeer dat ik schrik heb om voor een publiek te spelen, maar als ik de keuze heb, werk ik gewoon liever in alle rust aan m’n nummers.»

Waarmee onderscheid je je van de grijze massa?

«Onder dezelfde noemer ‘Hoofdstroom’ breng ik zowel Nederlandse als Engelstalige nummers uit. Puur vanuit een commercieel oogpunt is dit waarschijnlijk onlogisch, verwarrend en totaal contraproductief. Maar ik ken niet veel artiesten die voluit de keuze maken om nummers te schrijven in meerdere talen. Dat maakt me wat atypisch, wat kan intrigeren. Wat me zeker ook typeert: de dramatische ongemakkelijkheid van m’n bindteksten als ik optreed.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Mezelf vergelijken met gevestigde artiesten, daar ga ik me niet aan wagen. Artiesten waar ik zelf altijd graag naar geluisterd heb en die mijn muziek onvermijdelijk mee gevormd hebben, noem ik graag: Eels, Fink, Bright Eyes, Spinvis en Eefje De Visser.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«‘El Mañana’ van Gorillaz. Als kanttekening wil ik even stellen dat het nogal pretentieus is om jezelf als dj te bestempelen als je maar één plaat wil draaien. Zelfs als je God bent.»

Welk eigen liedje zou je bestempelen als je ‘signature song’?

«Goh, dat is als een ouder vragen wie zijn/haar favoriete kind is. Ook al heb je er één, je zegt het niet luidop. M’n vader heeft me wel gezegd dat hij ‘Ibe’ m’n meest complete nummer vindt. En zijn mening schat ik wel naar waarde.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Je gaat mij niet horen zeggen dat ik ooit op de Main Stage van Werchter of Pukkelpop wil staan. Ik zou dan wel weer dolgelukkig zijn als ik ooit kan samenwerken met een artiest waar ik zelf naar opkijk.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Mijn ouders, om mij nooit te sparen voor hun kritische feedback. En mijn vriendin, Nele, die ik onmogelijk genoeg kan bedanken voor alle tijd die ze als m’n officieuze manager in mijn muziek heeft gestoken.»

Quentin Soenens

De EP ‘Elk Kind’, het jongste wapenfeit van Hoofdstroom, verscheen begin oktober op Spotify.