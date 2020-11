LIFEHACK. Zo maak je van een normaal mondmasker een kindervariant

Mondmaskers zijn anno 2020 niet meer uit ons leven weg te denken. We hebben er altijd wel eentje op zak en zijn in veel scenario’s verplicht om het ook daadwerkelijk te dragen. Althans, als volwassenen. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar liggen de regels (voorlopig) een stuk anders.

Zij moeten in België voorlopig nog geen mondmasker dragen. In andere Europese landen zijn echter ook andere regels van toepassing. In Spanje, Frankrijk en Italië bijvoorbeeld moeten kinderen al vanaf zes jaar een mondmasker op, in Griekenland gaan ze nog een stapje verder en worden mondmaskers ook in het kleuteronderwijs verplicht. Er bestaat dus een kans dat je in de nabije toekomst in een situatie terechtkomt waarin je een mondmasker nodig hebt voor je spruit, maar daar niet op voorbereid bent.

Mondmasker voor kinderen

Natuurlijk kan je speciale kindermondmaskers kopen, maar zoals gezegd, misschien ben je daar niet op voorbereid en heb je enkel een normale variant bij. Niet getreurd, want ja, er bestaat een trucje om van een normaal mondmasker voor volwassenen een kindervariant te maken. Een Canadese tandarts deelde de techniek op TikTok en ging daarmee al snel viraal.

Zo doe je het

Eigenlijk is het heel simpel. Was je handen, neem een mondmasker en plooi het over de lengte in twee. Bind aan elke kant de elastiekjes in een knoop, zo dicht mogelijk tegen het masker aan. Plooi het nu weer open en je zal zien dat er aan weerszijden een gat zit – plooi dat onder de knoopjes zodat er geen opening meer te zien is. Et voilà, je hebt een masker dat geschikt is voor kinderen, of gewoon voor mensen met een kleiner gezicht.