Pandemieën, natuurrampen, politiegeweld, verkiezingsperikelen, aanslagen… 2020 leest niet bepaald als een sprookje. Het is alleszins een jaar dat we ons nog lang zullen herinneren en een jaar waarin velen op zoek gingen naar zichzelf, naar een andere manier van leven. Geen wonder dus dat hedendaagse hekserij en helderzienden hoogdagen beleven.

Wat moet je als de wereld op instorten staat? Als mainstream definities geen raad meer brengen? Als je nood hebt aan een manier om met alle tegenslag om te gaan? De mens gaat in tijden als deze van oudsher op zoek naar andere oplossingen, naar filosofieën die wel raad weten. Die hen toelaten om zichzelf beter te leren kennen en die misschien zelfs een blik in de toekomst kunnen bieden. Benieuwd naar wat de toekomst voor jou in petto heeft, probeer het dan snel voor jezelf uit.

Hekserij & helderziendheid

Het is dan ook geen wonder dat dingen als hedendaagse hekserij en helderziendheid hoogtij vieren in 2020. Iedereen die de laatste tijd met zichzelf aan de slag ging, heeft wel ergens enkele kristallen op een kastje liggen. En op Instagram zie je wel erg regelmatig plaatjes voorbijkomen die uitleg geven over de stand van de maan en de astrologische betekenis daarvan. Spiritualiteit is voor velen dé manier om alsnog dit jaar het hoofd te bieden en er zijn duidelijk heel wat manieren om spiritueler in het leven te staan.

Helderziende & negatieve connotaties

Helderzienden doen je waarschijnlijk spontaan denken aan die oude waarzegsters, met juwelen bekladde vrouwtjes uit de films die urenlang in hun glazen bol staren. Ze kunnen zien wat er zich in de toekomst afspeelt, maar kiezen er toch voor om die voorspellingen erg vaag te houden. Geen wonder dus dat de term ‘helderziende’ voor velen geen positieve connotatie draagt. Nochtans zullen aanhangers van de praktijk kunnen beamen dat tarotkaarten, handlezingen en andere methodes helpen om de dingen in perspectief te zien.

Covid-19 voorspeld

Maar wat is een helderziendheid nu eigenlijk? Als we er de letterlijke definitie even bijhalen, is dit wat je krijgt: waarneming buiten de bekende zintuigen om, bijvoorbeeld van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen.

Nu kan je natuurlijk zeggen dat dat wel erg zweverig is, maar het afgelopen jaar zou je toch aan het twijfelen moeten zetten. Zo voorspelde de helderziende Sylvia Browne in haar in 2008 verschenen boek ‘End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World’ het volgende:

Rond 2020 zal een ziekte, die sterk lijkt op een longontsteking, zich over de wereld verspreiden. De ziekte zal de longen en de luchtwegen aanvallen en alle gekende remedies weerstaan. Wat nog absurder is, is dat de ziekte op een bepaald moment volledig plotseling en uit zichzelf zal verdwijnen. Tien jaar later zal het zich opnieuw laten zien en vervolgens voorgoed verdwijnen.

Klinkt herkenbaar, niet? Geen wonder dat Kim Kardashian herself het fragment deelde op Twitter en iedereen versteld deed staan. Bovendien is Browne slechts één voorbeeld uit een ellenlang lijstje helderzienden die in het verleden hun strepen verdienden.

Online lezingen door helderzienden

Natuurlijk hoef je niet in grote toekomstvoorspellingen te geloven om een beroep te doen op een helderziende. Een lezing kan ook een manier zijn om jezelf wat beter te leren kennen of simpelweg om wat afleiding te krijgen in deze toch wel moeilijke dagen. Even langsgaan bij een helderziende is momenteel nogal moeilijk, maar ook online geraak je al een heel eind. Er zijn namelijk talloze zieners die hun diensten virtueel aanbieden en om er zeker van te zijn dat de persoon in kwestie wel bij jou past, zijn de eerste minuten vaak ook nog eens helemaal gratis. Een kat in een zak kopen zit er zo dus niet in. Of je nu op zoek bent naar een fotoreading, een tarotsessie of iets anders: het kan in principe allemaal. Betalen doe je per minuut, dus je hoeft echt niet meteen een urenlange sessie in te plannen als je nog niet weet of het iets voor jou is.

Heb je interesse om jouw toekomst te laten voorspellen door een helderziende? Probeer het dan hier gratis uit en zie wat de toekomst voor jou in peto heeft!