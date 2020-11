Grootste ijsberg ter wereld ligt op ramkoers met eiland: “Kans op botsing is 50/50”

De grootste ijsberg ter wereld stevent recht af op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan waar duizenden pinguïns en zeehonden leven. Als het gevaarte voor de kust van het eiland strandt, zal dat de pinguïns en zeehonden mogelijk verhinderen om te jagen en voedsel te zoeken en zou dat een ecologische ramp kunnen veroorzaken, zo waarschuwen wetenschappers.

De opwarming van de Aarde heeft het afbreken van de Antarctische ijsbergen versneld, wat in dit geval mogelijk verwoestende gevolgen zal hebben voor de overvloedige fauna op het Britse eiland South Georgia. De werelds grootste ijsberg, A68 genaamd, is een reus van een biljoen ton die zich in juli 2017 heeft losgemaakt van de Larsen C-ijsplaat, die vastzit aan het Antarctisch schiereiland en de gigantische blok ijs is op weg naar het eiland.

“Kans op botsing is 50/50”

Met de snelheid waarmee de ijsberg momenteel drijft, duurt het 20 tot 30 dagen om de ondiepe wateren rond de eilanden te bereiken. Met een afmeting van 160 kilometer lang en 48 breed, maar minder dan 200 meter diep, zou de mega-ijsberg gevaarlijk dicht bij de kust kunnen komen. “De kans op een botsing is 50/50”, zegt Andrew Fleming van de British Antarctic Survey.

Op het eiland leven enkele duizenden koningspinguïns, naast kinbandpinguïns en ezelspinguïns. Ook zeehonden en wandelende albatrossen zijn te vinden op South Georgia.