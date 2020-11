Aantal patiënten in ziekenhuizen gaat voor het eerst sinds begin september omlaag

Voor het eerst sinds begin september is het aantal COVID-patiënten in onze ziekenhuizen licht gedaald. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht gezegd. Er liggen nu 7.282 COVID-patiënten in het ziekenhuis.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen, maar mogelijk is ook hier een kantelpunt in zicht, zegt Van Gucht. De voorbije zeven dagen waren er gemiddeld 663 nieuwe opnames per dag, een beperkte toename van 7 procent op weekbasis. “Na de piek van 879 nieuwe ziekenhuisopnames op dinsdag 3 november lagen de cijfers van eergisteren en gisteren beduidend lager, met respectievelijk 653 en 556 nieuwe opnames per dag”, zegt Van Gucht.

Spreidingsplan

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dalen de opnames met 12 procent, in Wallonië en Vlaanderen zijn er nog toenames met 3 procent en 21 procent. Dat kan volgens Van Gucht liggen aan het nationale spreidingsplan, omdat heel wat patiënten uit Brussel en Wallonië naar Vlaanderen zijn overgebracht.

Er liggen nu 7.282 patiënten met COVID in het ziekenhuis, dat is iets minder dan gisteren en eergisteren en de eerste daling van het aantal patiënten in de ziekenhuizen sinds begin september. Op de intensieve zorgen stijgt het aantal patiënten wel nog tot 1.428 (+35 procent op weekbasis).