‘Thuis’-kijkers wijzen makers op hilarische fout in aflevering: “Kan helemaal niet”

Aandachtige kijkers hebben een grappig foutje ontdekt in de één-reeks ‘Thuis’. De makers gingen uit de bocht in de aflevering van afgelopen dinsdagavond 3 november.

Vlak na de begingeneriek van de populaire fictiereeks op één viel kijkers iets op. Er is te zien hoe personages Tim en Sam op de parking van de supermarkt pakken wc-papier in de auto laden. Zeker in lockdowntijden is dat op zich geen raar fenomeen, maar er was nog iets aan de hand…

Het wc-papier is namelijk van ‘Floralys’, een merk dat enkel bij supermarkt Lidl wordt verkocht. Raar, want Sam en Tim waren net gaan winkelen bij Delhaize, zo bewijst ook hun winkelkarretje. “Dit kán helemaal niet”, aldus de opmerkzame kijkers.