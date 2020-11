Politie pakt twee minderjarigen op die terreuractie tegen politie in ons land wilden plegen

De Belgische politie heeft afgelopen weekend twee minderjarigen in de buurt van Eupen opgepakt die een terreuraanslag tegen de politie aan het voorbereiden waren. Dat meldt RTBF. De twee hadden trouw gezworen aan IS.

De jongeren waren van plan om minstens één politiekantoor met messen aan te vallen, maar de voorbereiding voor de aanslag was nog volop aan de gang. Het gaat om twee minderjarigen van 16 en 17 jaar. De twee hadden een een videoboodschap opgenomen waarin ze trouw zwoeren aan terreurgroep IS.

Volgens het Federaal Parket zijn er afgelopen zaterdag huiszoekingen gebeurd in Eupen en La Calaminne (Kelmis). De feiten dateren dus van nog voor de terreuraanval in Wenen, maar er zou wel sprake kunnen zijn van copycat-gedrag van recente aanslagen in Europa. De minderjarige verdachten van 16 en 17 zijn inmiddels in een jeugdinstelling geplaatst.

“We zijn zeer alert”

“Onze veiligheidsdiensten zijn dag en nacht paraat en zijn zeer alert”, reageert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “We werken goed samen met onze internationale partners en lezen mee op de sociale media. Een nulrisico bestaat natuurlijk niet. Deze zaak toont dat het gevaar niet is geweken.”

Volgens VRT NWS wordt het dreigingsniveau in ons land echter niet aangepast. De situatie was altijd onder controle, luidt de redenering.