Gert, Viktor, Marie & co krijgen eigen realityreeks ‘De Verhulstjes’

Zender VIER is gestart met de opnames voor een realityshow over de familie Verhulst. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het idee voor ‘De Verhulstjes’ kwam er na het succes van de onlinereeks ‘Viktor Vlogdown’, waarin niet alleen Viktor Verhulst maar het hele gezin te zien was.

Na het succes van ‘Chateau Planckaert’ – goed voor zo’n 1,6 miljoen kijkers op zondagavond – hebben ook wij een reality-offensief nodig, moet zender VIER gedacht hebben. Dat offensief komt er in de vorm van een inkijk in het leven van het gezin Verhulst, oftewel ‘De Verhulstjes’. De realityreeks volgt het leven van presentator en Studio 100-oprichter Gert Verhulst (52) en zijn inmiddels ook beroemde telgen, zoon Viktor (26) en dochter Marie (25).

Ook Ellen Callebout (42), al tien jaar de vriendin van en sinds vorig jaar vrouw van Gert Verhulst, mag niet ontbreken in de show. Opa Jos Verhulst (90) en bouviers Marcel en Leo krijgen tevens een prominente rol.

Viktor Vlogdown

Moederhuis SBS kreeg het idee voor ‘De Verhulstjes’ na het succes van de ‘Viktor Vlogdown’. Tijdens die onlinereeks entertainde Viktor de verveelde lockdown-kijker met korte vlogs over het wel en wee van het gezin Verhulst. ‘Viktor Vlogdown’ was goed voor maar liefst 6,7 miljoen views op vier.be en YouTube.

‘De Verhulstjes’ zal echter iets meer om het lijf hebben dan korte filmpjes over garnalenpelwedstrijden of het bakken van taarten voor een hond, zegt Annick Bongers, programmadirecteur bij SBS (het moederhuis boven Vier, Vijf en Zes) in Het Nieuwsblad. “Met ‘De Verhulstjes’ gaan we nu voor een volwaardig programma bij de familie thuis. Een bijzondere bubbel met heel gewone bezigheden”, klinkt het.