Een op de vijf Vlamingen denkt dat mens niet gemaakt is voor monogamie

Een vijfde van de Vlamingen gelooft niet dat een mens gemaakt is om voor altijd bij dezelfde partner te blijven. Dat blijkt uit een rondvraag voor het televisieprogramma ‘Free Love Paradise’. Voor zes op de tien mensen zou een slippertje ook niet meteen het einde van een relatie betekenen.

De Vlaming is niet vies van een beetje spanning in de slaapkamer, blijkt uit een recente rondvraag. Zo vindt een op de vijf dat monogamie niet het voorbestemde doel is van een mens. Over wat vreemdgaan dan is, bestaan er wel grondige meningsverschillen. Zo’n 75% van de 9.000 mensen die antwoordden op de vragen, vindt dat dit begint bij kussen. Vier op de tien mensen hebben ook liever niet dat hun partner flirt met iemand anders.

Een slippertje valt te vergeven

Wat voor 85% van de Vlamingen wel ok is, is dat hun partner kijkt naar porno. Bijna een tiende vindt het ook niet erg als hun lief zou kussen met iemand anders. Mocht een van de partners toch vreemdgaan, dan denkt 60% dat ze daar wel over zouden geraken. Voor 30% betekent dat zeker en vast het einde van de relatie en een tiende zegt dat hun partner wel te gunnen.

‘Free Love Paradise’ draait rond het verleggen van relationele en seksuele grenzen en een daarvan is uiteraard een trio. Ook voor 42% van de bevraagden is een ménâge à trois een fantasie. Toch is er maar een klein deel van de mensen dat die stap ook echt heeft gezegd: slechts 5% gaf aan al deel te zijn geweest van een trio.