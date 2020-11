Op 10 november stelt Microsoft zijn nieuwe generatie consoles voor met de lancering van de Xbox Series X. We mochten het toestel drie weken lang testen, en dit is alles wat je moet weten over een van de belangrijkste apparaten dat gamers de volgende jaren in handen zullen hebben.

De Xbox Series X onderscheidt zich om te beginnen door zijn architectuur en kracht. We besparen je de obscure technische termen, maar het komt erop neer dat dit simpelweg de krachtigste console is die tot op heden van de band is gerold. En dat heeft alles te maken met de grensverleggende NVMe-SSD harde schijf waarmee het toestel aan de slag gaat. De laadtijd wordt daardoor gevoelig ingekort en maakt een ‘Quick Resume’ mogelijk. Met die functie kan je van de ene game naar de andere overschakelen en zo goed als meteen de draad weer opnemen.

Achter het groen glanzende ventilatierooster dat zich aan het uiteinde van de console bevindt, verbergt zich een enorme ventilator. Die zuigt de warmte weg uit het toestel en zorgt ervoor dat de interne componenten niet oververhit raken. Het resultaat is indrukwekkend, want de Series X maakt zo goed als geen enkel geluid. Het valt nog af te wachten wat het zal geven als je hem een paar jaar aan het werk hebt gezet, maar voor het ogenblik is het verschil met de meest recente consoles opmerkelijk.

Een probleem van grootte

De Series X valt ook op door zijn grootte. Het toestel is een sobere en elegante zwarte rechthoek, 15,1 x 15,1 x 30,1 cm groot en 4,4 kg zwaar. Het probleem is dat je een console met zulke afmetingen moeilijk kwijt kan in een gemiddeld televisiemeubel. Je kan haar eventueel horizontaal leggen, maar ze is wel degelijk ontworpen om rechtop te staan. De beste oplossing zal zijn om de console naast je televisietoestel te installeren.

Zoals eerder gezegd blinkt de Series X uit door gebruik te maken van een SSD. Alleen steekt er een model in van slechts 1 Tb. Microsoft heeft daar waarschijnlijk voor gekozen om de prijs te drukken, maar na alle updates blijft er nog amper 802 Gb over om je games te installeren. Dat is eigenlijk niet zo veel en als je meer wil, moet je al meteen 250 euro neertellen voor een Seagate opslaguitbreidingskaart van 1Tb die je achteraan in de console kan steken. Een stevige meerkost!

Alles voor de retrocompatibiliteit

De Series X is onmiddellijk compatibel met de volledige gamecatalogus van de Xbox One maar ook met de Xbox- en Xbox 360-games die al compatibel waren met de Xbox One. De grote troef van de nieuwe console is dat ze de bestaande games beter maakt, zonder dat er een patch of extra werk van de ontwikkelaars nodig is. Aan de ene kant is er een spectaculaire verbetering op het vlak van laadtijd. Aan de andere kant is de grafische verbetering al even imposant. Sommige games ondergaan zo’n metamorfose dat je mond ervan openvalt.

Tot slot is de Series X ook het eerste generatie consoles met ‘Smart Delivery’. Het komt erop neer dat je een game met dit logo niet meer opnieuw hoeft te kopen voor de Series X als je het al gekocht had voor de Xbox One. Je geniet gratis van alle updates met de grafische verbeteringen. En dat is bijzonder goed nieuws voor gamers. Het is trouwens niet het enige: de retrocompatibiliteit geldt evenzeer voor alle accessoires. De controller van de Xbox One functioneert ook op de Series X en omgekeerd.

Een (zo goed als) perfecte controller

Wat de controller betreft, heeft Microsoft beslist om geen enkel risico te nemen. Op enkele kleinigheden na is het besturingsapparaat van de Series X identiek aan dat van de One en de One X — en die waren allebei uitstekend. De veranderingen zijn op één hand te tellen: een nieuwe ‘grip’-bekleding van de trigger-knoppen en de handgrepen, een nieuw navigatiepad en een ‘Share’-knop waarmee je schermafbeeldingen kan maken. Daartegenover staat dan weer dat Microsoft zelfs in 2020 blijft gebruikmaken van twee batterijen. En voor een compatibele herlaadbare batterij moet je minstens 23 euro rekenen.

Welke games bij de lancering?

Wat zijn nu de games die de Series X van bij de lancering beschikbaar maakt? Om te begin-nen heb je alle Xbox One-games, en sommige – ‘Forza Horizon 4’, ‘Gears 5’ – krijgen een speciale Series X-patch waardoor ze er nog beter uitzien. Over enkele dagen komen daar nog de grote releases van het moment bij, zoals ‘Watch Dogs: Legion’, ‘DiRT 5’, ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ en ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’. Die games werden op punt gezet voor de Series X en beloven een flinke technische verbetering vergeleken met de versies voor Xbox One en PS4. De Series X heeft echter bitter weinig nieuwe games in petto om zijn lancering op te luisteren: ‘The Medium’ en dat is het zowat. Het was mooi geweest om onze tanden te kunnen zetten in een grote nieuwe titel zoals ‘Fable’, ‘Forza’ of ‘Halo’, maar daarvoor zullen we nog wat meer geduld moeten oefenen.

Ons verdict

De Xbox Series X heeft ons alvast enthousiast gemaakt. Toegegeven, de stap van de Xbox One X naar de Series X is niet de onvoorstelbare grafische sprong die we eerder al meemaakten tussen twee generaties consoles. Toch vallen er heel wat nieuwigheden te beleven, en die zijn absoluut indrukwekkend. De nieuwe Xbox Series X is een machtig monster dat draait met de stilte van een kathedraal. Functies zoals ‘Quick Resume’ zijn een hele verbetering van de game-ervaring, terwijl onder meer de ‘Smart Delivery’ en de retrocompatibiliteit van de games en de accessoires de gebruikerservaring naar een hoger niveau tillen. De Xbox Series X staat een veelbelovende toekomst te wachten.