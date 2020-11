Wat een nachtmerrie: kajakkers komen te dicht bij walvis, en die kan daar niet mee lachen… (video)

Twee Californische kajakkers hebben doodsangsten uitgestaan toen ze ei zo na werden opgeslokt door een gigantische walvis. In een shockerende video is te zien hoe de vrouwen schijnbaar in de bek van de mastodont belanden.

Julie McSorley en haar vriendin Liz Cottriel waren afgelopen maandag al kajakkend bultrugwalvissen aan het spotten toen het ondenkbare gebeurde. De reuzen worden speciaal gelokt met aas (in de vorm van een bal) zodat de toeristen een zo dicht mogelijke blik op hen kunnen werpen, maar dat pakte slecht uit voor Julie en Liz.

“Ik dacht dat we ons op veilige afstand van de dieren bevonden. Maar dan kwam er plots een aasbal naar boven, gevolgd door twee walvissen”, schrijft Julie op Facebook. Een andere walvisspotter kon het incident vastleggen op beeld. Daarop lijkt het alsof de twee kajakkers met huid en haar worden opgeslokt door een walvis, terwijl vrouw met de camera erop los vloekt.

Vissen in t-shirt

Maar gelukkig is niets wat het lijkt. Even later dreven de twee toch boven, waarop andere kajakkers hen te hulp schoten. De walvissen hadden de kajak gewoon omver geduwd, en niet opgegeten. De twee raakten dus geen ledematen kwijt, maar wel hun autosleutels.

“De adrenaline giert nog steeds door mijn lijf”, vertelt Julie aan Fox News. Eenmaal aan wal schudde ze naar eigen zeggen heel wat vissen uit haar t-shirt. En ze leerde een waardevol lesje: “Ik weet nu dat ik veel verder weg moet blijven van de walvissen.”