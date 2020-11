Vrouw ontdekt bedrog van haar vriendje door DIT detail in zijn selfie (foto)

Een vrouw heeft het bedrog van haar vriendje op bijzondere wijze ontdekt. De jongen stuurde haar een selfie van in de wagen, maar besefte niet dat de reflectie van zijn zonnebril hem zou verraden…

Sydney Kinsch doet het relaas van haar ontdekking op TikTok. Daar plaatste ze een filmpje met onderschrift “Check de reflecties in de zonnebrillen van jullie vriendjes, dames”. In het filmpje zien we een selfie van haar vriendje op de achtergrond en Sydney op de voorgrond. De reflectie van de zonnebril van haar vriendje toont eerst gewoon zijn handen aan het stuur van zijn wagen, maar dan zet Sydney een stapje opzij…

In het andere glas van de zonnebril van de man, met wie Sydney naar eigen zeggen al vier jaar lang samen was, kunnen we duidelijk een paar vrouwenbenen onderscheiden. En aan de positie van die benen leiden we af dat het er best wel knus aan toe ging in de wagen van haar partner.

“Al maand aan de gang”

“Nadat hij mij die foto stuurde, heb ik ‘m opgebeld”, legt Sydney uit in de commentaren op het filmpje. “Ik confronteerde hem met de foto. Hij ontkende en zei dat ik gek was”, aldus Sydney, die in haar TikTok-biografie schrijft dat het “niet zijn zus en niet zijn nicht was”. Een week later ontdekte Sydney dat de vrouw in kwestie de vriendin van een gemeenschappelijke vriend was. “En het bedrog was al een goeie maand aan de gang.”