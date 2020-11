Thailand blokkeert deze site na pikant filmpje met koning

Onze koninklijke familie mag dan misschien een buitenechtelijk kind hebben, in Thailand zijn de avontuurtjes van hun koning van een heel ander kaliber. De koning, Maha Vajiralongkorn (ook wel Rama X genoemd) is namelijk opgedoken in een video op het populaire Pornhub, waarop de overheid de website liet blokkeren.

In het filmpje is de huidige koning te zien toen hij nog kroonprins was. Of het een verjaardagsfeestje voor zijn poedel FoeFoe (die van hem de rang van luchtmaarschalk had geregen) of voor zijn vrouw was, is niet helemaal duidelijk. Maar in de video is de koning in ieder geval niet alleen te zien. Zijn toenmalige echtgenote Srirasmi vergezelt hem en ze draagt alleen een string.

Dat klinkt misschien niet al te expliciet, maar rond het stel kropen in uniform geklede bedienden over de grond. Ook Srirasmi kruipt over de grond en geeft FoeFoe cake. Ze eet ook uit zijn bakje.

Het filmpje is gemaakt in 2007 en komt zo nu en dan weer boven water, iets waar de lokale bevolking zeker om kan lachen. Maar in Thailand mag je de koning niet belachelijk maken of beledigen, dat is majesteitsschennis. De video van de koning overtreedt dus die wet.

Daarop hebben de autoriteiten de site geblokkeerd. De bevolking kan daar echter niet mee lachen en uit hun ongenoegen op Twitter met de hashtag #savepornhub.

#SavePornHub Thai Gov violates #OnlineFreedom by blocking access to Pornhub, only to hide video of #King ex-wife naked during their dog’s birthday! #Thailand must stop weaponizing Computer Crime Act 2 control internet!😡#ม็อบ3พฤศจิกา#ThailandProtest2020#StopDigitalDictatorship pic.twitter.com/QxlAKfzwYw — Emilie Palamy Pradichit (@EmiliePradichit) November 3, 2020

Bron: Metro Nederland