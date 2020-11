Senaat binnenhalen wordt moeilijk voor de Democraten

Het wordt dan toch moeilijk voor de Democraten om de Senaat te heroveren. De Democraten moesten minstens vier zetels veroveren op de Republikeinen om tot een ex aequo te komen. Voorlopig hebben de Democraten twee zetels veroverd van de Republikeinen, terwijl de Republikeinen al zeker één Democratische zetel binnenhaalden.

De Democratische senator van Alabama Doug Jones verloor zijn zetel, net als de Republikeinse senatoren Cory Gardner (Colorado) en Martha McSally (Arizona).

De Democraten hoopten ook onder meer de zetels uit Maine en North Carolina te kunnen heroveren. Volgens de voorlopige resultaten staat in Maine echter de Republikeinse Susan Collins op kop en in North Carolina scoort haar partijgenoot Thom Tillis voorlopig beter.

Democraten scoren ondermaats

Ook andere “competitieve races” hebben de Democraten toch niet kunnen winnen. Zo hebben de media in Iowa de Republikeinse Joni Ernst uitgeroepen als winnaar en in Montana wint Steve Daines. En ook Georgia werd beschouwd als een mogelijke staat die de Democraten konden winnen, met David Perdue die gezien werd als de zwakste Republikeinse schakel in de Senaat. Ook hij lijkt zijn zetel te behouden volgens de voorlopige resultaten. Tot slot lijkt het er ook op dat de Democraat Gary Peters in Michigan zijn zetel verliest.

Hoe het er nu naar uitziet behouden de Republikeinen dus hun meerderheid, met voorlopig 52-48. Zelfs al zou Joe Biden toch nog het presidentschap binnenhalen, wordt het dus moeilijk voor de Democraten om veel veranderingen door te voeren.