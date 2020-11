QAnon-aanhangster verkozen in het Huis van Afgevaardigden

De Republikeinse Marjorie Taylor Greene, een aanhangster van de extreemrechtse complotgroep QAnon, heeft een zitje veroverd in het Huis van Afgevaardigden voor de staat Georgia. Ze haalde het met 81% van haar Democratische tegenstander Kevin Van Ausdal, voorspellen de Amerikaanse media.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is een opmerkelijk figuur rijker. De Republikeinse Marjorie Taylor Greene heeft zich met 81% van de stemmen in de staat Georgia verzekerd van een zitje in het parlement. De winst is opmerkelijk, want Greene is een felle aanhangster van de QAnon-complottheorie. De Republikeinse was zo goed als zeker van haar overwinning, nadat haar Democratische tegenstander Kevin Van Ausdal midden-september de handdoek in de ring gooide.

Onderdrukte blanke mannen

Greene, een zakenvrouw, had de Joodse miljardair George Soros, die als kind de Holocaust overleefde, beschuldigd van collaboratie met de nazi’s. Ook zei ze dat zwarte mensen “slaven van de Democraten zijn”, dat een dodelijke aanslag op een antiracistische demonstratie in de stad Charlottesville in scène was gezet en dat blanke mannen de meest onderdrukte groep in de Verenigde Staten zijn.

Aanhangers van de ultrarechtse QAnon-beweging denken dat leden van de Amerikaanse elite pedofiele satanisten zijn, die betrokken zijn bij een complot tegen president Trump. Ze baseren zich op berichten van een zekere ’Q’, een anonieme gebruiker van een internetforum. Aanhangers van QAnon zijn niet alleen actief op Twitter, maar ook op platformen als TikTok, YouTube en Facebook.