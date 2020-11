Optimistische Biden vraagt geduld, Trump haalt meteen uit op Twitter

Een opvallend optimistische Joe Biden heeft zijn aanhangers in Delaware toegesproken. De Democratische presidentskandidaat riep iedereen op om geduldig te blijven terwijl in de Verenigde Staten de nacht in gaat. President Donald Trump antwoordde meteen een tweet over mogelijke verkiezingsfraude.

Ondanks dat de race nog volledig open licht, heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn fans toegesproken in Delaware. “We geloven dat we deze verkiezingen gaan winnen”, zei hij. “We voelen ons goed. Het is niet voorbij tot elke stem is geteld.”

Biden is optimistisch dat hij verschillende staten nog zal binnenhalen. Hij noemde Arizona, Minnesota, Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. “We doen nog mee in Georgia, wat we niet verwacht hadden”, zei hij ook. Biden ligt daar met 82% van de stemmen geteld wel nog achter op Donald Trump.

De Democratische kandidaat riep zijn aanhangers op geduld uit te oefenen. “We wisten dat het door de poststemmen een tijdje zou duren. We moeten geduldig zijn.” Biden denkt dat het tot woensdagochtend lokale tijd kan duren, “maar het kan ook later worden”.

“Ze proberen de verkiezing te stelen”

De Amerikaanse president Donald Trump sprakt in een tweet meteen na de verklaring van Biden over een “grote overwinning” bij de verkiezingen. “We staan ver voor, maar ze proberen de verkiezing te stelen”, aldus de Republikein. “We zullen hen dat nooit toelaten.”

De president stelde ook nog dat stemmen niet kunnen worden uitgebracht nadat de stembureaus zijn gesloten. Daarmee verwijst hij naar briefstemmen, die in sommige staten nog gedurende enkele dagen moeten worden geteld. Trump kondigde ook aan later nog een verklaring te zullen afleggen.

Bij de tweet van Trump heeft Twitter intussen al een waarschuwing geplaatst voor mogelijk misleidende informatie. “Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze tweet, wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen”, staat er. De inhoud van de tweet is wel leesbaar.