Na Duiker toont ook Wolf uit ‘The Masked Singer’ zijn ware gelaat

Deze vrijdag weten we eindelijk wie er achter de vermommingen zit bij ‘The Masked Singer’. Koningin, Wolf en Duiker strijden in de finale om de titel van de beste gemaskerde zanger. Gisteren beweerden al drie BV’s dat zij in de huid kropen van ‘Duiker’. Nu onthult ook Wolf zich zogezegd op Instagram.

Wolf is waarschijnlijk het meest bediscussieerde uit ‘The Masked Singer’: is het James Cooke, Gert Winckelmans, Axel Daeseleire of toch Kevin Janssens? Allemaal mis, want volgens zanger en acteur Jan Schepens is hij de enige echte Wolf. Dat zegt hij in een filmpje van VTM.

Het gaat om een promostunt om de spanning voor de finale te doen stijgen, want gisteren onthulden ook al drie Duikers dat zij zich wekenlang in een duikpak hebben gehesen.