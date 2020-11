Met deze tips draag je zorg voor je mentale gezondheid tijdens de tweede lockdown

Nu de tweede lockdown een feit is, is het hoog tijd dat we onze mentale gezondheid weer onder handen nemen. Wij sommen enkele nuttige tips op.

We hebben heel wat lessen getrokken uit de eerste lockdown, dus we weten exact hoe het voelt om maanden opgesloten te zitten in ons huis. Nu we opnieuw in ons kot moeten blijven, kampen velen onder ons opnieuw met stress en depressieve gevoelens.

Als je je echt zorgen maakt, neem dan contact op met je huisarts. Hij kan je zeker en vast strategieën aanreiken waardoor je weer verder kan. Maar er zijn ook zaken die je nu zelf al kan doen. Het is belangrijk dat je positieve en gezonde beslissingen maakt, en negatieve gedragspatronen probeert te ontmijnen.

De Britse psychotherapeut Noel McDermott heeft een lijstje opgesteld met 25 praktische dingen die we kunnen toepassen om de negatieve impact van de lockdown op onze mentale gezondheidstoestand te beperken. Wij sommen er enkele op:

Normaliseer

Normaliseren is een zeer krachtige tool die je helpt om oncomfortabele gevoelens over de crisis te managen. Probeer jezelf te kalmeren en zeg tegen jezelf dat de situatie begrijpelijk en behapbaar is. De situatie waarin we zitten is namelijk normaal voor een wereldwijde pandemie. Het was te verwachten dat we op dit moment in een tweede golf terecht zouden komen, en we reageren er nu ook op. Ook al is een pandemie niet ‘normaal’, alles wordt wel goed in kaart gebracht.

Accepteer het hier en nu

Deze tip staat in verbinding met het normaliseren van de situatie. Het is onvermijdelijk dat onze gedachten nu afdwalen naar zaken die op de helling staan in de toekomst door de nieuwe maatregelen. Maar we kunnen de toekomst niet veranderen, dus probeer zoveel mogelijk in het heden te leven.

Wees dankbaar

Maak een lijstje van dingen waarvoor je op dit moment dankbaar bent. Wanneer je gedachten weer afdwalen naar wat er allemaal niet mogelijk zal zijn in de toekomst, denk dan aan de zaken die je op dit moment wél hebt.

Zaken om te vermijden:

– Alcohol en drugs: Meer alcohol drinken of drugs nemen zal je tijdens deze lockdown niet helpen. Stress, depressieve gevoelens en slaapproblemen zullen er niet door opgelost geraken.

– Isoleer jezelf niet: Blijf contact houden met je vrienden, collega’s en familie en praat over je gevoelens.

– Laat je niet overmannen door angst: Ga verstandig om met de maatregelen, en probeer je aan te passen aan het nieuwe normaal. Maar vergeet niet om te leven! Blijf plannen maken voor de toekomst.

“In plaats van onze aandacht te vestigen op zaken waar we geen invloed op hebben – hoe de pandemie verloopt – focus je beter op wat we wél kunnen beïnvloeden: onze reacties op de pandemie en de nieuwe maatregelen. Daardoor worden we veerkrachtiger en kunnen we er ook van groeien”, aldus McDermott aan Metro UK.