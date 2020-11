Investeren in cryptovaluta wordt steeds interessanter. Cryptovaluta is een vorm van digitaal geld. Dit wordt steeds interessanter omdat het rendement wat je ontvangt over je spaargeld nagenoeg niks is. Op de dag van vandaag loont het niet meer om je spaargeld op een spaarrekening bij een Nederlandse bank te zetten. Voorheen kon je over je spaargeld jaarlijks een leuk bedrag aan rente ontvangen maar dat is eigenlijk vrijwel niet meer aan de orde. Om ervoor te zorgen dat je spaargeld toch gaat groeien kun je investeren in cryptovaluta. Een voorbeeld van cryptovaluta is de Bitcoin. De Bitcoin koers is erg wisselend, waardoor het investeren in de Bitcoin kansrijk is. Maar omdat de Bitcoin koers zo wisselend is, kan het investeren in de Bitcoin ook risicovol zijn.

De Bitcoin koers

De Bitcoin koers fluctueert vaak. Het ene moment staat de koers hoog, terwijl het andere moment de koers behoorlijk gezakt is. Om deze reden is het belangrijk om het Bitcoin nieuws te volgen op het moment dat jij hebt geïnvesteerd of wilt gaan investeren in de Bitcoin. Wanneer je hebt geïnvesteerd in de Bitcoin zal je vast en zeker gaan starten met traden. Wanneer de koers dan hoog staat investeer je en wanneer de koers laag staat doe je eigenlijk niets. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt traden door middel van verschillende programma’s met diverse opties. Dit kan een automatisch programma zijn, zodat jouw investering automatisch meebeweegt met de koers, maar dit kan ook een programma zijn waarbij je alle handelingen met betrekking tot het traden zelf moet uitvoeren. Wanneer je kiest voor het handmatig traden is het belangrijk dat je de Bitcoin koers nauwlettend in de gaten houdt. Je wilt immers geen verlies lijden!

Verlies en winst

Wanneer je start met traden is het wel raadzaam om dit eerst te doen met behulp van een geautomatiseerd programma. Hierdoor loop je niet de kans om in één klap enorme geldbedragen te verliezen. Dat is namelijk het risico van investeren in cryptovaluta. Van zo’n geautomatiseerd programma kun je leren hoe je uiteindelijk zelf kunt traden. Naast de Bitcoin zijn er nog andere vormen van cryptovaluta waar je in kunt investeren. Wel is de Bitcoin één van de bekendste vormen en daarnaast ook de meest voorkomende. Je kunt de Bitcoin bij verschillende brokers aanschaffen. Daarnaast kun je de Bitcoin in een elektronische portemonnee bewaren, maar het is ook mogelijk om de Bitcoin uit te printen. Ook kun je bij steeds meer bedrijven betalen met de Bitcoin. Dit doe je dan met behulp van je elektronische wallet. Daarnaast is het mogelijk om een deel van de winst die je hebt gemaakt om te laten zetten in euro’s. Over het verloop van de Bitcoin koers in de komende jaren, kun je niet zomaar een antwoord geven. Niemand weet immers wat de toekomst zal brengen.