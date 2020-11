Flo Windey test seksspeeltjes in nieuw programma: “Ik ga de grenzen opzoeken”

Flo Windey heeft een nieuw en opwindend project in de pijplijn zitten. De presentatrice is vanaf 19 november te zien in ‘Club Flo’, een programma waarin ze seksspeeltjes uitprobeert en met BV’s over hun ervaring met seks en drugs praat.

Flo Windey zal vanaf 19 november in een pikant programma te zien zijn op VTM 2. De presentatrice wordt het gezicht van ‘Club Flo’, waarin Windey “op avontuur gaat in de wereld van seks en drugs”. Dat mogen we letterlijk nemen, want het socialmediafenomeen zal onder andere zelf seksspeeltjes testen, haar eigen dildo boetseren en virtual reality porno bekijken.

Lize Feryn en Lauren Versnick

In het programma zullen ook BV’s zoals Lize Feryn en Lauren Versnick te gast zijn om te praten over seks, drugs, alcohol, gender en mentaal welzijn. Andere gasten zullen open komen vertellen over hun kijk en ervaringen met onder andere BDSM, vaginisme of XTC-gebruik. Ook gaat Windey in een afkickcentrum kijken hoe iemand om gaat met zijn verslaving.

“Iedere jongere ontplooit zich op een andere manier”, vertelt Flo Windey. “Ik wil tonen dat jij en ik niet de enige zijn, die bepaalde dingen leuk of juist onaangenaam vinden op gebied van seks en verdovende middelen. Waar ik op kick, daar kick jij misschien niet op en dat is oké. Iedereen tast op een andere manier hun grenzen af en die grenzen ga ik ook eens opzoeken.”