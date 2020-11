Dan Karaty praat voor het eerst over ziekenhuisopname: “Ik werd plots blind wakker”

Amerikaans choreograaf Dan Karaty heeft in een interview met het Nederlandse Privé voor het eerst na zijn ziekenhuisopname gesproken over zijn gezondheidstoestand. Hij vertelt blind te zijn aan één oog, maar werkt volop om dat zicht terug te krijgen.

Het was schrikken toen choreograaf Dan Karaty begin september plots met spoed in een Amerikaans ziekenhuis belandde. Waarom hij daar werd opgenomen bleef een mysterie, maar zijn management maakte wel duidelijk dat het over een “ernstige toestand” ging. Nu heeft Karaty zelf voor het eerst gesproken over zijn gezondheid, die volgens hem even “kritiek” was.

Dan had naar eigen zeggen al enkele dagen vreselijke pijn aan zijn linkeroog. “Het was zo heftig dat ik er haast aan onderdoor ging”, zo zegt het ‘Belgium’s Got Talent’-jurylid in Privé.”Het breekpunt kwam toen ik op een ochtend helemaal niets meer kon zien door dat oog. Het was compleet donker, ik werd blind wakker!”

Oog verwijderd

In het ziekenhuis kwam er slecht nieuws: zijn oog moest verwijderd worden.“De dokter gaf aan zich eerst te willen richten op het überhaupt redden van het oog. Hij wist op dat moment niet eens zeker of dat wel zou lukken. Toen ik dat hoorde, viel ik bijna van mijn stoel. Twee dagen daarvoor speelde ik nog golf en spelletjes met mijn kinderen, nu stond ik ineens voor het moment waarop mogelijk mijn linkeroog zou moeten worden verwijderd. Naast het ontdekken van de auto-immuunziekte bij ons zoontje in zijn babytijd, was dit het engste moment uit mijn leven.”

Oorzaak onbekend

Gelukkig konden de dokters uiteindelijk toch zijn oog sparen. “Maar zien kan ik er nog niet mee”, zegt de 44-jarige Dan. Hij werkt nu samen met een medisch team hard om zijn zicht weer terug te krijgen terwijl hij thuis herstelt. Wat er nu precies scheelde aan zijn oog, is echter nog steeds een raadsel. “Maar het gaat gelukkig wel langzaam weer de goede kant op. Op dit moment kan ik nauwelijks iets waarnemen, maar ik zie al wel weer wat lichtflitsen en schaduwen”, zegt Dan, die momenteel bijna 24/7 met een zonnebril rondloopt door de overgevoeligheid voor zonlicht.