BIZAR. Indiase arts koopt ‘Aladdin’-lamp, maar wordt opgelicht voor 35.000 euro

Een Indiase arts is wel een heel bijzondere aangifte gaan doen bij de politie: hij dacht dat hij een ‘Aladdin’-lamp had gekocht nadat er een geest was uitgekomen. In realiteit werd de man opgelicht voor 35.000 euro.

In het sprookje gaat alles naar wens: Aladdin vindt een lamp waar daadwerkelijk een geest in zit. Aladdin mag van deze geest alles wensen wat hij maar wel, en dat was iets wat een Indiase arts ook wel graag wou.

Er werd hem een lamp aangeboden voor 200.000 dollar, wat de arts toch wat veel vond. Maar de verkopers beloofden hem dat de lamp hem rijkdom en gezondheid zou brengen. Als klap op de vuurpijl dezen ze zelfs alsof ze een geest uit de lamp toverden, om de dokter zo te overtuigen dat het ‘the real deal’ was. Uiteindelijk ging de arme man overstag: hij was bereid om er 41.600 dollar voor te betalen, omgerekend zo’n 35.000 euro.

Verkleed

De arts besefte vrij snel na zijn aankoop dat hij was opgelicht en haastte zich naar de politie. “Tijdens één bezoek verscheen ‘Aladdin’ daadwerkelijk voor mij”, verklaarde de man volgens het Indiase nieuwsmedium NDTV. Pas later realiseerde hij zich dat een van de verdachten zich had verkleed als de bekende sprookjesfiguur.

De lokale politie zegt tegen NDTV dat dezelfde mannen ervan worden verdacht andere families op vergelijkbare manieren te bedriegen. “Twee mannen zijn gearresteerd. Een vrouw is nog op de vlucht.” De magische lamp is in beslag genomen.