Amerikaanse presidentsverkiezingen lijken uit te draaien op nagelbijter

Het is nagelbijten voor de Amerikaanse bevolking. De presidentsverkiezingen in het land lijken neer te komen op een nek-aan-nekrace tussen huidig president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. De sleutel tot de winst zou wel eens de staten Wisconsin, Pennsylvania en Michigan kunnen zijn, waar veel vroege stemmen nog niet geteld zijn.

De belangrijkste trend van de Amerikaanse presidentsverkiezingen lijkt voorlopig dezelfde als die van vier jaar geleden: de peilingen hadden het weeral niet bij het rechte eind. De Democratische kandidaat Joe Biden kreeg daarin een ruime voorsprong toegewezen op de huidig president Donald Trump, maar de strijd om het Witte Huis lijkt spannender uit te draaien dan verwacht. Vooral in de swing states doet de Republikein het beter dan verwacht, al is het op verschillende plaatsen wachten op de telling van de stemmen die de voorbije weken al uitgebracht zijn.

Biden staat voorlopig het dichtst bij de magische grens van 270 kiesmannen. De balans staat op 220-210 in het voordeel van de ex-vicepresident, maar dat wil niet zeggen dat de strijd al zo goed als gestreden is. De meeste staten die nu al toegewezen zijn, stemden zoals de peilingen dat op voorhand ook hadden verwacht. Zo kleurden onder andere Californië, Washington, New York, Colorado blauw. Trump haalden dan weer veel staten in het centrum van het land binnen, zoals Louisiana, Mississippi, North en South Dakota en Wyoming.

Strijd om het noorden

Langzaamaan krijgen de swing states, de staten die van kamp kunnen veranderen in vergelijking met de vorige verkiezingen, een kleur. Biden boekte een opvallende overwinning in de staat Arizona. Voor het eerst sinds 1996 gaat die naar de Democraten. De belangrijke staat Florida gaat dan weer naar Trump, wat een grote opsteker is voor de president, die zonder de winst zijn kansen op een nieuwe termijn sterk zou zien slinken. Ook de strijdstaten Ohio en Texas scharen zich achter de Republikeinen.

Er wordt steeds meer gekeken naar drie noordelijke staten: Wisconsin, Pennsylvania en Michigan. Het trio stond lang bekend als de ‘blue wall’, maar viel vier jaar geleden in het voordeel van Donald Trump. Ook nu is de strijd er spannend, mede door de stemmen die de voorbije weken al ingediend hebben. De lokale overheden beslisten dat die pas vandaag en morgen geteld mochten worden, waardoor het wel eens enkele dagen zou kunnen duren voor daar een uitslag bekend is.