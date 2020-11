Vrijgezel? Laat je niet verleiden tot corona cuffing tijdens deze lockdown

Het is zover, de tweede lockdown is er en het belooft een ingetogen herfst te worden. Geen etentjes buiten de deur, geen sociale activiteiten, geen sport… En aangezien we thuis nog maar één bezoeker mogen ontvangen, loert de eenzaamheid voor veel vrijgezellen om de hoek. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat we op zoek gaan naar gezelschap.

De lockdown die begon in maart heeft bij veel vrijgezellen sporen nagelaten. Ze voelden zich eenzaam, zeker zij die op hun eentje wonen. Toen de tweede lockdown zich aankondigde gingen velen dan ook op zoek naar een manier om alsnog gezelschap te hebben tijdens deze periode van isolering.

Overhaast samenwonen

En de term corona cuffing was geboren. Het principe is heel simpel: om te vermijden dat ze ook deze lockdown alleen thuis zitten, gaan veel vrijgezellen overhaast samenwonen met iemand die ze nog maar pas kennen. Op die manier hebben ze iemand bij wie ze terecht kunnen, iemand met wie ze Netflix kunnen kijken en zich onder een dekentje kunnen verstoppen.

Knuffelcontacten

Maar corona cuffing is gevaarlijk. In normale tijden duurt het immers wel even vooraleer je met je nieuwe liefde gaat samenwonen. Je wil elkaar eerst goed leren kennen en er zeker van zijn dat het echt klikt – logisch ook. Door die stap overhaast te zetten, wordt het echter alles of niets: of het klikt en het is geweldig, of het loopt slecht af en je eindigt alsnog alleen ergens halverwege de lockdown. En eerlijk is eerlijk, de kans op een negatieve afloop is groot als je gaat samenwonen met iemand die je eigenlijk amper kent. Ben je vrijgezel en woon je op je eentje, geniet dan van de twee knuffelcontacten die je mag hebben. Leer die nieuwe liefde rustig kennen en bedenk daarna pas of het wel een goed idee is om bij elkaar in te trekken. Zo vermijd je drama’s, want die hebben we al genoeg in 2020.